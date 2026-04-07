El régimen iraní pide a su pueblo que haga de escudo humano para proteger las centrales eléctricas

El viceministro de Juventud y Deportes de Irán, Alireza Rahimi, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos –particularmente a "jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, universitarios y sus profesores"– a formar "cadenas humanas" alrededor de las plantas de energía en todo el país a las 14:00 (12:30 horas española) de este martes para frenar la amenaza de Estados Unidos contra dichas infraestructuras.

🇮🇷🇺🇸 | URGENTE: La televisión estatal de Irán ha emitido un comunicado del Ministerio de Juventud en el que se insta a estudiantes, artistas y atletas a formar "cadenas humanas" este martes alrededor de las centrales eléctricas de todo el país para "protegerlas" de posibles… pic.twitter.com/LiYi41zOLX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 7, 2026

"Nos mantendremos unidos, de la mano, para afirmar que atacar la infraestructura pública constituye un crimen de guerra", ha señalado Rahimi en un comunicado –que ha sido emitido a través de la televisión estatal– en el que ha animado a los ciudadanos del país a "proteger" las centrales eléctricas, como ya hicieran en el pasado con las plantas nucleares.

En la cuenta atrás del ultimátum

El llamamiento a la movilización de los iraníes realizado por los ayatolás, bajo el nombre de "Cadena Humana de la Juventud Iraní por un Futuro Brillante", coincide con la cuenta atrás iniciada tras el ultimátum a Teherán de Trump, que amenazó con atacar la infraestructura civil del país –incluyendo puentes y centrales eléctricas– si el régimen no reabre completamente el estrecho de Ormuz, y que expira a las ocho de la tarde hora de Washington (dos de la madrugada del miércoles en España).

"La retórica burda y arrogante y las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en una situación difícil y justifica las sucesivas derrotas del ejército de Estados Unidos, no tienen ningún efecto en la continuación de la ofensiva y las operaciones abrumadoras", ha declarado el portavoz del comando de operaciones militares de Irán, Khatam Al-Anbiya, que se ha mantenido firme en la posición del ejército ante las advertencias de Trump.

Aviso urgente de Israel

Entretanto, el Ejército israelí ha emitido una "advertencia urgente a los usuarios y pasajeros de trenes" en Irán para que eviten viajar en ellos o acercarse a las vías ferroviarias a lo largo del día de hoy. En concreto, hasta las 21:00 horas de este martes en Teherán.

‼️ هشدار فوری به استفاده‌کنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران. ⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید. ⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راه‌آهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026

"Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo", señala la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) en el mensaje difundido a través de su perfil en la red social X. Todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", dijo Trump este lunes.