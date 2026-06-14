¿Qué sabe de Sánchez ZP?

El hallazgo de 102 piezas de alta joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente Zapatero ha determinado la apertura de una pieza separada en el caso Plus Ultra, en la que está acusado de presuntos delitos de contrabando y evasión fiscal.

La secretaria de Zapatero adujo en un primer momento que se trataba de bisutería heredada de la familia de su mujer. El portavoz del expresidente añadió que, como máximo, estaríamos hablando de un valor total inferior a 50.000 euros. Sin embargo, una primera tasación acredita que las joyas localizadas en poder de Zapatero superan largamente el millón de euros, sin perjuicio de otras opiniones profesionales que elevan el precio del joyero del expresidente al doble de ese valor.

Resulta ciertamente ridículo sostener que una herencia modesta, como la de la familia de Sonsoles Espinosa, pueda incluir collares de diamantes, rubíes y esmeraldas como los que aparecieron en la caja fuerte de Zapatero. Tan es así que hasta el voluntarioso portavoz zapateril ha recogido velas en una confesión que agrava todavía más su papel de lacayo. Constatada la realidad, Zapatero tendrá que responder ahora a dos nuevas acusaciones, que se suman a las de tráfico de influencias y blanqueo de capitales obrantes en la pieza original.

Llegados a este punto, sorprende que Pedro Sánchez siga defendiendo al expresidente socialista y mantenga su apoyo mientras el castillo de naipes de la presunta frugalidad de Zapatero se derrumba a su alrededor. En última instancia, José Luis Rodríguez Zapatero no ostenta ningún cargo más que el testimonial que se le atribuye a los presidentes del Gobierno cuando dejan de serlo, lo que debería dejar las manos libres a los sanchistas para que asuma ante la Justicia las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, Sánchez y su equipo parecen dispuestos a mantener hasta el final la inocencia de Zapatero, en un gesto que dice mucho de lo que unos y otros parecen tener interés en ocultar.

No hay que olvidar que Zapatero fue el muñidor del pacto Frankenstein con los separatistas para hacer presidente a Sánchez, especialmente en lo que se refiere a los siete votos de Junts, el partido del prófugo Puigdemont. La imagen de Zapatero ante los proetarras, a los que devolvió con honores a la política democrática tras pactar con ellos una rendición del Estado de Derecho, es otro activo que puso al servicio de Sánchez para contar también con su apoyo en la votación de investidura.

Pero esos dos motivos de agradecimiento por su trabajo sucio en la política española es una cuestión menor, comparada con el papel definitivo de Zapatero en la corrupción del chavismo a través del petróleo o en sus gestiones ante la dictadura comunista china para convertir a Sánchez en su aliado de referencia en la UE.

Es indudable que Zapatero sabe cosas no solo sobre la política interna de España en los últimos años, sino también, y esto es aún más relevante, sobre las eventuales conexiones del PSOE con las dictaduras que el expresidente viene representando desde que perdió el poder, otro melón judicial que tendrá que abrirse igualmente a no mucho tardar.

El apoyo de Sánchez a ZP no parece un gesto fraternal hacia un compañero de partido caído en desgracia. Por mucho menos, el sanchismo expulsó a Ábalos, Koldo y Cerdán y los convirtió en apestados del PSOE. Pero Zapatero no es un peón más de Sánchez, sino su referente político y una persona con información de primera mano que, en algún momento, si su futuro judicial se tuerce, podría acabar saliendo a la luz.