El desconocido currículum amoroso de Eva González que vuelve a estar soltera

Antes de su romance con Arturo Valls, Eva González mantuvo una relación con Antonio Roldán, un chico de Sevilla con que el estuvo durante dos años y que estaba preparándose para ser Policía Nacional. Una relación que coincidió con la época en la que Eva fue coronada como Miss España. Al ser preguntada por esta relación, no podía ocultar lo enamorada que estaba: “Mi novio me ha pedido que no cambie”, dijo, sabedora de la fama que adquirían en aquel momento las misses. Sin embargo la meteórica carrera de Eva González no era compatible con la vida relajada que había llevado hasta ahora. La pareja no pudo aguantar la presión y terminó rompiendo pocos meses después. A pesar de los ofrecimientos, Antonio nunca ha aparecido en ningún medio de comunicación y siempre ha evitado hablar de su relación.