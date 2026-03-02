Una voz clave del entorno de Trump pide la expulsión de España de la OTAN por el veto a usar Rota y Morón

Después de conocerse que el presidente Pedro Sánchez no autoriza el uso a EE. UU. de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para apoyar los ataques contra Irán, con el agradecimiento incluido de la embajada iraní, no han tardado en llegar las reacciones de voces influyentes a lo que ya se considera una decisión que "descubre la verdadera naturaleza de los aliados".

Como consecuencia de esta decisión, el Departamento de Defensa estadounidense ha tenido que reorganizarse y ha mandado al menos una docena de aviones cisterna a Alemania, Reino Unido y Francia, lo que supone el traslado de más del 50% de su capacidad operativa.

Para el analista y columnista Marc Thiessen, esto es suficiente como para revisar el futuro de España en la OTAN. En un escueto pero contundente mensaje, ha señalado: "Kick Spain out of NATO" ("Echen a España de la OTAN").

Uno de los columnistas de referencia de Trump, que suele hablar con él, que escribe en el Washington Post, propone echar a España de la OTAN por la negativa a que se usen las bases. https://t.co/S1nsyZIQjR — David Alandete (@alandete) March 2, 2026

Thiessen no es un comentarista cualquiera en el ecosistema conservador estadounidense. Es columnista en The Washington Post, antiguo redactor de discursos del presidente George W. Bush y una de las voces habituales en los medios afines al trumpismo. Diversas fuentes en Washington le sitúan como uno de los columnistas de referencia del presidente republicano, con acceso directo a su entorno y con interlocución frecuente, tal y como ha resaltado el analista político David Alandete.

La posición del Gobierno sin duda se interpreta como un suma y sigue en un historial nada positivo de las relaciones con el presidente republicano, que ha criticado en repetidas ocasiones al Ejecutivo de Sánchez por no aumentar el gasto militar hasta el 5 % del PIB, lo que nos costó el apelativo de "rezagados". En octubre de 2025, durante una reunión con líderes europeos, Trump sugirió incluso que España podría ser expulsada de la alianza militar si persistía en su negativa a cumplir con ese umbral, argumentando que el país no estaba "jugando en equipo" con sus socios.

"Se descubre la verdadera naturaleza de los aliados"

Las críticas no se han limitado al ámbito mediático. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha publicado un extenso mensaje en el que expresa su "gran admiración por el pueblo español", recordando su etapa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en los años 80, cuando fue destinado a bases estadounidenses en España en plena Guerra Fría.

Sin embargo, Graham ha cargado duramente contra el actual Ejecutivo español, al que calificó como "modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil", acusándolo de mostrarse reacio a condenar al "régimen terrorista iraní" mientras mantiene críticas hacia Estados Unidos.

During my time in the U.S. Air Force in the mid-80s when I was assigned as a prosecutor in Europe at the height of the Cold War, I was tasked to American air bases in Spain as a part of my legal duties. I have great admiration for the Spanish people and they have been great… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 2, 2026

"El actual gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo", escribió el senador, que añadió que "en momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados".

Graham expresó su deseo de que el Gobierno actual sea "una aberración, no la norma", y aseguró que "la historia marcará la situación de España mientras el presidente de Estados Unidos y otros intentan derrocar al régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial".