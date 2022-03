Ucrania dice que la visita de Schroeder a Putin fue "triste" e "inútil"

La misión "secreta" de Gerhard Schroeder ha "fracasado", según ha declarado el embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnyk. El excanciller se convirtió en protagonista la semana pasada por su viaje sorpresa a Moscú para verse con Vladimir Putin, con quien mantiene una íntima amistad desde hace años. El Gobierno alemán dijo no haber sido informado de sus planes ni tampoco su propio partido, que tras el asombro inicial declaró su apoyo a la misión si era útil para poner freno a la invasión. Ahora, desde Ucrania se asegura que no ha servido y que "no tendrían sentido" nuevos intentos de mediación del excanciller: "Es triste ver cómo se ha ido todo a pique".

La misión "secreta" de Schroeder tras haberse convertido en objeto de crítica casi unánime en su país por su rechazo a renunciar sus cargos en empresas rusas fue filtrada por el medio estadounidense Politico, que este fin de semana dio algunos datos más del viaje del ex canciller. Según el diario, citando fuentes próximas al alemán, la conversación con Putin se produjo el jueves por la noche y fue "muy intensa" y franca. El viernes se vio con Vladimir Medinsky, que encabeza la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania. Con él, añade, se produjo una "larga discusión" sobre las aspiraciones de Ucrania a entrar en la OTAN y los territorios ocupados por Rusia. El fin de semana, Shcröeder volvió a Estambul y habló con la delegación ucraniana para resumirles sus conversaciones con el Kremlin.

En Der Spiegel, el embajador ucraniano indica que aunque tenían "esperanzas" de que produjera algún resultado (de lo contrario Ucrania se habría negado a reunirse con él, apunta), el viaje ha resultado "absolutamente inútil". "No se nos ha dicho nada nuevo o diferente respecto a lo que se está hablando por parte del lado ruso en la mesa de negociación", apunta.

Las fuentes de Politico, mientras, insisten en que aunque no haya resultados inmediatos, Schroeder puede tener "un papel único" en el conflicto como un "viejo hombre de Estado" que se mueve aparte de los canales diplomáticos. En su país, mientras, continúa en el punto de mira: el excanciller, que esperaba sumar en junio un puesto en el consejo de Gazprom a su lista de cargos en empresas energéticas rusas, ha visto cómo le abandonaba parte de su equipo y cómo todo su partido se le ha puesto en contra por sus lazos con Putin.