Las claves del plan de Israel en Gaza: "A Netanyahu le exigen continuar"

La operación de Israel en la Franja de Gaza para erradicar a Hamás y recuperar a los rehenes que continúan en manos de este grupo terrorista ha entrado en una nueva fase en la que el país judío pretende tomar el control total del territorio. En el programa Es la Mañana de esRadio el analista de política internacional Florentino Portero ha comentado éste y otros asuntos que mueven el mundo.

Sobre el plan de Israel ha dicho que "no tiene el respaldo mayoritario de la sociedad israelí y, a su vez, es el resultado de un choque muy fuerte con las autoridades militares, que no acaban de ver el sentido del objetivo último en términos clásicos". "Es decir, si Hamás fuera un Ejército o un Estado, el llegar hasta el final tendría todo el sentido", ha señalado Florentino Portero.

El analista ha recordado que "Hamás, no es un Estado, no es sólo una guerrilla, no es sólo un grupo terrorista, es algo distinto. Entonces la idea de que hay que llegar a a la plena ocupación para poder erradicar a Hamás las Fuerzas Armadas israelíes no lo acaban de ver. Ni yo lo acabo de entender. Yo creo que los objetivos militares ya estaban realmente resueltos a la altura del último alto el fuego y a partir de aquí estamos ya una operación muy complicada que puede tener efectos, digamos, negativos, no solamente contra la población gazatí, que desde luego, sino también para para Israel". Ha insistido que dentro del país hebreo "no hay ni mucho menos un consenso sobre qué es lo mejor que se puede hacer".

Portero ha negado que se puede hacer ningún tipo de paralelismo con la Guerra de Vietnam porque Gaza "es un lugar pequeño" y que está "destruido". "Lo que sí es cierto es que eso supondría el despliegue del ejército israelí y la policía israelí durante un tiempo muy prolongado y que serían muchos los actos terroristas que sufrirían. Y eso, evidentemente, supone un desgaste muy grande". "Pensemos que Israel es un país muy pequeño, son 10 millones de habitantes y que los soldados que están combatiendo ahí no son los soldados a los que les toca la mili, son los reservistas, es decir, son los directivos de empresas, son los científicos… por eso la economía israelí estás sufriendo desde hace dos años, precisamente por la movilización de sus de sus jóvenes y no tan jóvenes. Israel necesita que esa gente vuelva a trabajar. Por otro lado, la moral se va desgastando cuando el propio soldado no acaba de ver el sentido de las cosas. Todo eso es preocupante".

Las presiones contra Netanyahu

El analista ha dado algún apunte de cómo se puede solucionar el avispero gazatí tras la ocupación de Israel. Cree que es "complicada" la solución y ha recordado que la Liga Árabe "en su momento emitió un documentos de salida de la crisis a la altura del último alto el fuego" y lo que "apuntaban era básicamente un Gobierno de la Autoridad Palestina, pero formado por técnicos". "Ese mundo de técnicos palestinos independientes no existe. Lo que nos viene a decir Israel, con buen criterio, es dejaros de tonterías. Sois vosotros los que tenéis que venir aquí, pero ellos evidentemente no quieren involucrarse en una franja muy complicada de control físico, donde, además, van a tener que combatir con palestinos o contra palestinos".

"Eso es algo que ellos quieren evitar porque van a aparecer ante su población como los instrumentos de Israel para someter a los palestinos, lo cual no sería del todo cierto, pero esa sería la impresión que se podría dar y, sobre todo, los medios y los islamistas jugarían con eso. Así que esa presentación que ha hecho Netanyahu tampoco resulta muy realista, porque nadie parece estar detrás. Egipto no quiere estar ahí. Egipto sería quien, con más razón, debía estar, porque Gaza fue durante un tiempo parte de Egipto, pero Egipto ya dio el golpe de Estado contra los Hermanos Musulmanes, que es lo mismo que Hamás", ha explicado Florentino Portero.

Cree que tampoco lo hará Jordania "porque también la Hermandad Musulmana está prohibida y donde perciben que es el principal enemigo a la estabilidad de Jordania. Por tanto, no quieren ni involucrarse en un tema que vaya a encender un conflicto interno". El analista cree que "Netanyahu tiene un problema que está en su Gobierno, en la zona última de todo esto ya que la mayoría parlamentaria que presenta su Gobierno le exige continuar" pero "ese no es el sentimiento de la mayor parte de la población israelí y, evidentemente, no es el análisis técnico que han hecho las Fuerzas Armadas".

El objetivo de Netanyahu "hay que entenderlo desde los equilibrios en la Asamblea Parlamentaria israelí" pese a que "EEUU apoya a Israel" porque "entienden que hay que erradicar a Hamás, pero no está nada claro que después de una campaña que controle el 100% del territorio, Hamás pueda ser realmente erradicada". Por esa razón, cree Florentino Portero, "Netanyahu va a seguir porque si no tiene que convocar elecciones y mientras, evidentemente, disponga del apoyo de Donald Trump va a avanzar, pero eso va a tener un coste diplomático muy alto para Israel y también para Estados Unidos".

En este sentido, ha recordado que "el entorno musulmán es muy grande en el planeta y es muy importante, por ejemplo, la presencia musulmana en el sudeste asiático con países que juegan un papel crítico en el equilibrio con China. Todo esto está dañando muchísimo la imagen de EEUU en la región que se denomina el sur global porque tiene un componente musulmán alto". Cree que sin embargo "para Trump eso es irrelevante" y "es uno de los varios errores graves que está cometiendo Trump. Estados Unidos necesita amigos y aliados en el mundo y todo esto está haciendo mucho daño".

Los terroristas de Hamás por su parte "están haciendo su trabajo y está aprovechando el sufrimiento de la población gazatí para hacer responsable de ese sufrimiento a Israel, lo cual no es justo y se edifica sobre un conjunto de mentiras importantes". Florentino Portero cree es lo "que le toca hacer a Hamás y lo aprovecha y mucha prensa internacional compra un producto averiado sin principio ético que lo respalde ahora". "Si Netanyahu ha tenido dificultad para convencer a los propios israelíes, cosa que no lo ha conseguid, mucho más evidentemente lo va a tener en el plano de la diplomacia porque no todo el mundo lo entiende", ha añadido.

Ha apuntado el analista que "la diplomacia israelí nunca ha sido buena". "Israel es muy bueno en inteligencia y en Fuerzas Armadas, pero La diplomacia israelí nunca ha sido su fuerte, entre otras cosas, porque una diplomacia depende de la política interior y la política interior israelí siempre ha estado muy dividida. Es una diplomacia más arrogante que inteligente y este es el caso en estos momentos, no el el culpar al resto del mundo de no entender lo que está pasando en Gaza pues no es la manera más sensata de de actuar".