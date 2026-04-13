Irán aplaude ahora, "particularmente", la "postura humanitaria de Pedro Sánchez"

Pedro Sánchez ha vuelto a envolverse en los elogios que le llegan desde una tiranía. El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha difundido este lunes en redes sociales un mensaje en el que aplaude la posición del presidente del Gobierno sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán con el régimen iraní. "Aplaudimos a todos los que se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez".

El dirigente iraní aprovechó el mensaje para insistir en que su país es víctima de un ataque ilegítimo. "El mundo debe distinguir entre el agresor y el defensor", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha defendido que el régimen de los ayatolás opera "con base en la Carta de Naciones Unidas, Irán no busca nada más allá de sus derechos legales y la defensa de su seguridad nacional frente a cualquier intrusión y terrorismo de Estado". Entre todos aquellos a quienes aplauden en Teherán, Pedro Sánchez es el que destaca.

La retórica del régimen persigue mostrar sus acciones como una respuesta defensiva. Mientras tanto, Washington y Teherán negocian para intentar alcanzar un acuerdo.

Por qué elogia a Sánchez

El halago desde Irán viene tras un conjunto de gestos que han alejado al Gobierno de España de sus aliados naturales. Desde que rechazara la acción de Estados Unidos, Sánchez ha mantenido una línea más cercana de los postulados de Irán que de la crítica a las acciones de EEUU. Hay que recordar que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a Sánchez de estar "de la mano" con un "régimen terrorista" tras enviar de vuelta tan rápidamente a su embajador a Irán. Un gesto que han considerado hostil en Israel.

Volvemos a Teherán.

La Embajada de España en Irán reabre tras el alto el fuego. El Embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto al equipo diplomático y personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz. pic.twitter.com/EDVVzu0KEl — Embajada de España en Irán/ سفارت اسپانیا در ایران (@EmbEspIran) April 13, 2026

Además, desde Jerusalén estudian suspender las relaciones diplomáticas con España debido a la "obsesión antiisraelí", según las palabras de Saar.

También hay que recordar que el pasado viernes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al Ejecutivo de Sánchez de "librar una guerra diplomática". Llegó a decir que "quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no será nuestro socio en el futuro".