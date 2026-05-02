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Oriente Medio

Israel prepara el interrogatorio del español Saif Abukeshek, acusado de ayudar a Hamás

El activista está acusado de colaborar con Hamás a través de la organización con la que participó en la flotilla.

Libertad Digital
El activista está acusado de colaborar con Hamás a través de la organización con la que participó en la flotilla.
El español integrante de la flotilla detenido por Israel, Saif Abukeshek. | Europa Press

El español Saif Abukeshek, detenido en aguas internacionales cuando participaba en la nueva flotilla hacia la Franja de Gaza, ya está en Israel, según han confirmado a través de las redes sociales las autoridades del país.

Según ha anunciado el Ministerio de Exteriores, Abukeshek será interrogado en las próximas horas junto al otro arrestado de la flotilla, el brasileño Thiago Ávila.

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En su declaración, el Ministerio vuelve a acusar a los dos de mantener vínculos con los terroristas de Hamás a través de la organización de la que forman parte, la denominada Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPE). Israel recuerda que fue "designada y sancionada por Estados Unidos como una tapadera de Hamás".

Israel califica a Abukeshek como uno de los "líderes" de la organización mientras acusa a Ávila de "trabajar para el grupo como sospechoso de actividades ilegales".

Ambos serán "transferidos" a un lugar no especificado "para ser interrogados por las autoridades" y recibirán también "una visita consular" con representantes de sus respectivos países, anuncian.

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