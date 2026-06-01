¿Qué significa el críptico mensaje del presidente de Irán?

"Enfrentar los grandes desafíos sin soportar las dificultades no es posible. Superar este camino lleno de altibajos solo es factible con la conciencia y la colaboración colectiva", compartía este domingo a través de la red social X el presidente iraní, Masud Pezeshkian. "Debemos explicar a la gente las realidades existentes para que todos los sectores de la sociedad participen en la solución de los problemas", continuaba su mensaje. "Este dolor compartido nunca se curará de forma aislada".

رویارویی با چالش‌های بزرگ بدون تحمل سختی‌ها شدنی نیست. عبور از این مسیر پر فراز و نشیب تنها با آگاهی و همکاری عمومی ممکن است.

باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین کنیم تا همه بخش‌های جامعه در حل مشکلات مشارکت داشته باشند.

کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 31, 2026

Medios como Fox News aseguran que Pezeshkian ha renunciado a su cargo alegando que ha perdido su autoridad. Según habría trasladado a la oficina del líder supremo —Mojtaba Jamenei, que hace unos días hacía un llamamiento a la unidad nacional en un nuevo mensaje escrito—, tanto él como su equipo de gobierno han sido excluidos de la toma de decisiones importantes, lo que impide que puedan cumplir con sus responsabilidades.

El jefe del Consejo de Información del Gobierno de Irán, Elías Hazrati, y otros miembros del Gobierno han desmentido que Pezeshkian haya abandonado la presidencia del país y han asegurado que el jefe de Estado se encuentra completamente concentrado en sus funciones. Tachan las informaciones sobre la renuncia de "chismes" y señalan que tienen como objetivo desestabilizar y dividir al régimen. Pero el protagonista, muy activo en redes, no se ha pronunciado al respecto.

Poder dividido

Cabe recordar que hace semanas que el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó a través de su red Truth Social que se había visto obligado a prorrogar la tregua porque las negociaciones con el régimen de los ayatolás estaban estancadas debido a que el poder se encontraba "gravemente dividido". Se hablaba entonces de dos facciones distintas dentro de la cúpula.

De un lado estarían los moderados: partidarios de llegar a un pacto con EEUU y poner fin al conflicto. Entre ellos Masud Pezeshkian. Del otro, el ala dura: los que prefieren morir a rendirse —aceptar las condiciones de Trump—. Este grupo estaría encabezado por altos mandos de la Guardia Revolucionaria, que estarían entorpeciendo las conversaciones con la Administración norteamericana y estarían intentando dar un golpe de Estado para quedarse con el poder.

Nuevos ataques

Entretanto, las conversaciones entre Washington y Teherán se están viendo empañadas por distintos ataques que no hacen más que poner en riesgo el alto el fuego que ambos países pactaron en abril. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha confirmado que ha llevado a cabo "ataques de autodefensa contra radares y centros de mando y control de drones iraníes" en Goruk y en la isla de Qeshm este fin de semana.

Así habrían respondido a las acciones que previamente había lanzado Irán contra objetivos estadounidenses. Entre ellas, el Centcom ha citado "el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales". "Agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente", ha señalado el Comando Central mientras Kuwait asegura que "está haciendo frente a ataques con misiles y drones".