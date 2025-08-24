TDND: La IA y el mundo de la inversión: ¿herramienta o sustituto para todo?

La IA está cambiando nuestras vidas. Hemos incorporado a nuestro día a día los nuevos desarrollos. Y hay quienes piensan que quizás nos estamos pasando. ¿Confiamos demasiado en lo que nos dicen las maquinitas?

Puede que haya quien se pregunte que por qué hablamos de esto. Y sí, en Tu Dinero Nunca Duermetambién nos preocupa y nos interesa este tema. Porque si hay un ámbito en el que parece inevitable que entre la IA a cambiarlo todo es el de los mercados financieros. Para ayudarnos a responder a estas preguntas, nos visita esta semana Paz Gómez Ferrer, psicóloga especializada en behavioral finance y colaboradora de Cobas AM.

"Es muy cómodo, me da toda la información a golpe de click. Parece que ya no hace falta que piense. Pero estamos perdiendo el pensamiento crítico. Observamos en el ser humano ciertas dependencias a la hora de tomar decisiones", nos explica Gómez Ferrer.

"Cada vez que me enfrento a un dilema y debo tomar una decisión, espero a que la IA la tome por mí. También vemos a personas que le cuentan sus problemas a la IA. Utilizar mucho la IA también merma las funciones creativas, a la hora de pensar diferente: nos encontramos, por ejemplo, muchas propuestas de consultoría que son demasiado parecidas. No todos tenemos el tiempo para pensar en lo que nos dicen. Automatizarlo todo puede generar una dependencia muy grande para el ser humano", alerta.

En los mercados financieros, los sesgos están muy presentes y no parece que el uso de la IA esté mejorando la situación. Incluso, en algunas situaciones, está empeorando lo que ya conocíamos: "En el momento en el que tengo menos conocimientos financieros, aparecen más los sesgos. Cuando tengo una idea, voy a ChatGPT para ver qué me dice: ahí estoy buscando el sesgo de confirmación. Y de lo que me diga, me aferro a ello (sesgo de anclaje)".

"Además, la tecnología y la IA favorecen el estilo de inversión a corto plazo. Se le está dando mucha autoridad a la IA: personas que no están invirtiendo tiempo para tener más conocimiento", lo que es muy peligroso.

Con un condicionante extra, la IA no es, ni mucho menos, infalible. También puede fallar y lo hace a menudo, con el peligro que eso tiene para el que se fíe al 100% de este tipo de herramientas: "Cuando no conoce ciertos modelos, se los inventa. La IA no está entrenada para saber lo que es verdad o mentira. Además, usa una información que ya está sesgada, porque la información se la damos los seres humanos. La IA tiene fallos, se equivoca y está sesgada", nos recuerda Gómez Ferrer.