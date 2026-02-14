Alcaraz tendrá que compartir su premio con Hacienda: pagará casi un millón en impuestos

Carlos Alcaraz se ha proclamado este domingo vencedor del Open de Australia 2026 frente al serbio Novak Djokovic. Así, Carlos Alcaraz suma ya siete Grand Slams: un Open de Australia, dos Wimbledon, dos Roland Garros y dos US Open. De hecho, de este modo se ha convertido en uno de los pocos tenistas de la historia que han logrado ganar todos los Grand Slam. Sin embargo, sus éxitos deportivos no evitarán que el tenista tenga que compartir su premio con el Fisco.

Premio compartido con Hacienda

El tenista Carlos Alcaraz tendrá que compartir una buena cantidad del premio obtenido en el Open de Australia con Hacienda. De acuerdo con los cálculos elaborados por la compañía Tax Down, dedicada a la asesoría fiscal, los 2.440.124 euros de premio –4.150.000 dólares australianos– se quedarán en aproximadamente 1.480.000 euros tras abonar los impuestos correspondientes.

En este sentido, la compañía Tax Down subraya que "la tributación de premios internacionales para deportistas como Alcaraz es un proceso complejo que involucra varios factores". Al respecto, recuerdan que existe un convenio por el cual "España y Australia mantienen un acuerdo bilateral que evita la doble tributación", donde se establece además que, por ser el país en el que se obtiene la renta, Australia tiene derecho a aplicar una retención inicial del 15%, que en este caso supone unos 366.018 euros.

Por otra parte, Tax Down explica que "el importe retenido en Australia puede deducirse posteriormente en la declaración española, evitando pagar dos veces por la misma renta". Del mismo modo, el tenista podrá aplicar deducciones por gastos necesarios para la obtención de este premio, como la remuneración del equipo técnico, los gastos de viaje y alojamiento, el material deportivo especializado y otros gastos profesionales.

Asimismo, la empresa ha analizado también qué cantidad tendrá que abonar el tenista por el IRPF. "Aunque el tipo marginal del IRPF puede alcanzar hasta el 47% en Murcia, el tipo efectivo medio (lo que realmente se paga sobre el total) resulta significativamente menor tras aplicar deducciones", detallan al respecto, concluyendo que, de esta forma, "España pagará aproximadamente un total de 592.247 euros de impuestos".

Así las cosas, Tax Down expone que, aplicando al premio bruto derivado de su victoria en Australia tanto la retención en origen como los gastos deducibles estimados, el tenista finalmente recibirá alrededor de 1.480.000 euros netos tras cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Pagará 366.018 euros en Australia y 592.247 euros en España. Por tanto, tendrá que abonar en impuestos 958.265 euros, lo que supone casi el 40% del premio bruto.