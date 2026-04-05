Sánchez saca hasta fuegos artificiales para ejecutar el gran engaño de las pensiones

El Gobierno vuelve a manipular los datos sobre las cuentas de las pensiones. No es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurre a la supuesta reducción del déficit de la Seguridad Social, pero podemos decir que esta vez han usado una trampa muy escandalosa.

Y es que, esta semana, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha celebrado que el Gobierno ha conseguido bajar el déficit del sistema hasta el 0,4% del PIB, "su nivel más bajo desde 2011" presumían.

Pero la euforia del Gobierno no se ha quedado ahí y ha llegado hasta el punto de que han sacado hasta fuegos artificiales -y no es en sentido figurado-. A través de una publicación oficial en la cuenta de la ministra, Saiz ha publicitado el gran hito con un dibujo de una chica bailando, fuegos artificiales y banderines de feria.

El déficit de la Seguridad Social desciende hasta el 0,4% del PIB en 2025, el más bajo desde 2011 Una gran noticia gracias al:

👉🏼 Crecimiento del empleo

👉🏼 La estabilidad contractual

👉🏼 La fortaleza de las cotizaciones pic.twitter.com/rYA71vpdRS — Elma Saiz (@SaizElma) March 31, 2026

La gran trampa con las pensiones

Sin embargo, Saiz está ocultando que el Estado se está viendo obligado a hacer cada vez más préstamos y transferencias a la Seguridad Social a costa del contribuyente para sufragar los históricos niveles de gasto en pensiones. Esto le ayuda a reducir el déficit, pero solo por este artificio contable.

El principal problema del sistema de pensiones es que las cotizaciones sociales no bastan para cubrir el gasto desde hace años. Así, en los últimos tiempos, el peso de las cotizaciones sociales respecto al gasto en pensiones ha ido disminuyendo frente a otras alternativas de financiación, como las transferencias sistemáticas que tiene que hacer el Estado para garantizar que los jubilados cobren su mensualidad y el sistema no quiebre.

De hecho, según los propios datos del Gobierno, las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos en 2025 suman un total de 47.815 millones, un 11% más que un año antes y un nuevo récord del que el Ejecutivo no presume.

Aunque los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registraron un incremento del 6,9% interanual en 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior), influidos por la subida del MEI, las cuentas siguen sin cuadrar. Esto no es motivo para sacar fuegos artificiales.