Por qué Trump impone ahora un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado un incremento de los precios del petróleo y el gas que amenaza con disparar la inflación a nivel mundial como consecuencia del encarecimiento de los carburantes y la energía. Por ello, resulta llamativo que, tras anunciar una tregua de dos semanas con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretara el bloqueo del estrecho. De hecho, tras el anuncio del mandatario norteamericano, el precio del petróleo volvió a dispararse y el Brent registraba un incremento del 7,3%, rebasando los 102 dólares.

Naturalmente, el bloqueo decretado por Trump sobre el estrecho de Ormuz afecta al tráfico de crudo y, por ello, puede presionar también los precios. De acuerdo con un análisis publicado por Financial Times, que detalla que "en apariencia, el embargo naval pretende reducir la capacidad de Irán para financiar su defensa limitando los ingresos que obtiene de las exportaciones de petróleo", lo cierto es que "esta operación corre el riesgo de desestabilizar aún más los mercados energéticos mundiales y provocar un nuevo alza en los precios del petróleo".

Al respecto, cabe recordar que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el bloqueo de Ormuz ha provocado la mayor caída de la producción de petróleo en la historia. Concretamente, el informe mensual publicado por la organización subraya que durante el mes de marzo se produjo una caída de 10,1 millones de barriles diarios en la producción de petróleo debido a esta situación, provocado unas pérdidas acumuladas superiores a 360 millones de barriles durante el mes de marzo.

En este sentido, los analistas de la BBC también explican que "un bloqueo prolongado podría dañar aún más la economía mundial, elevando los precios de la gasolina y los alimentos, además de limitar el acceso a materiales críticos como el aluminio, el helio y las materias primas para fertilizantes". Así, recuerdan que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes que la economía mundial corría el riesgo de entrar en recesión si la guerra continuaba y los altos precios de la energía persistían".

Asfixia económica a Irán

Así las cosas, cabe preguntarse qué es lo que pretende Trump con este bloqueo del estrecho de Ormuz. ¿Tiene sentido este movimiento después de haber alcanzado una tregua de dos semanas con Irán? Al respecto, el Financial Times explica que "la orden de Trump de imponer un embargo en el estrecho refleja su esperanza de poder aplicar a Irán el modelo de su intervención en Venezuela, cuando Estados Unidos detuvo al entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar tras un bloqueo naval a la nación latinoamericana".

De esta forma, el bloqueo decretado por Trump sería una forma de presionar a Irán en medio de las negociaciones utilizando el factor económico y energético como un elemento fundamental. Precisamente, desde Financial Times explican que "en apariencia, el embargo naval pretende reducir la capacidad de Irán para financiar su defensa limitando los ingresos que obtiene de las exportaciones de petróleo".

Así, la BBC explica que, pese al cierre del estrecho efectuado por la Guardia Revolucionaria iraní, el régimen de los ayatolás ha podido seguir exportando su petróleo, beneficiándose de los altos precios. De hecho, según este mismo medio, "marzo fue el quinto mes con mayores exportaciones de petróleo de Irán en el último año y medio". Además, según los analistas consultados por la BBC, un bloqueo prolongado también afectaría a la población civil de Irán porque "el país depende de las importaciones de cereales y trigo, lo que podría generar problemas de seguridad alimentaria".

Por otra parte, según los analistas de la BBC, "el bloqueo también podría tener graves consecuencias para los clientes petroleros de Irán". Al respecto, recuerdan que "se estima que China compra por sí sola alrededor del 90% del petróleo que Irán exporta" e inciden en que "el bloqueo podría estar diseñado para obligar a Pekín a participar más activamente en las conversaciones de paz".

Así las cosas, en Libre Mercado hemos detallado cómo Irán ha podido exportar en los últimos años grandes cantidades de petróleo a China sin ser detectado gracias a que, igual que los barriles de procedencia venezolana, se etiquetaban como malasios. De esta forma, el CGEP de la Universidad de Columbia explica que, de los 2,6 millones de barriles diarios de crudos sancionados que importó China en el año 2025, 1,38 millones de barriles diarios serían procedentes de Irán.

Ahora bien, uno de los analistas cuestiona la estrategia de Trump de imponer un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz para asfixiar financieramente a Irán, calificándola de "extraña". Al respecto, subrayan que "un bloqueo estadounidense podría expulsar el petróleo iraní del mercado, pero el impacto en el presupuesto estatal será secundario y, en cualquier caso, palidecerá en comparación con los costos que Irán estaba dispuesto a asumir por los ataques aéreos".