Axel Kaiser: "Milei va a ser reelegido y Argentina será un imán para la inversión"

Iberoamérica vive uno de sus momentos políticos más intensos y polarizados de las últimas décadas. Presidentes que generan pasiones globales, batallas ideológicas sin cuartel y países que oscilan entre el colapso y la transformación radical. Además, se suman las recientes elecciones en Colombia y en Perú, así como el fenómeno que causa el presidente argentino, Javier Milei.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Axel Kaiser, escritor, pensador liberal, abogado, profesor universitario y presidente de la Fundación para el Progreso de Chile, para analizar el mapa político del continente y presentar su libro Nazi-comunismo, publicado por Editorial Deusto, en el que defiende que nazismo y comunismo son dos caras de la misma moneda.

De los extremos al centro

Apoyándose en fuentes primarias, muchas de ellas solo disponibles en alemán, Kaiser argumenta que el nazismo y el marxismo-leninismo comparten cinco elementos esenciales. "La gente no va a poder creer cómo la identidad ideológica criminal del marxismo es la misma que tiene el nazismo", señala Kaiser, que también recuerda que los propios Mises y Hayek ya advirtieron de ello. Que el mismo Mussolini llevara una medalla de Karl Marx en el bolsillo durante años, o que Hitler tomara ideas directamente de Marx para incorporarlas a su matriz ideológica, son datos que el libro documenta con precisión y que explican por qué la descalificación fácil de "facho" sigue siendo una herramienta para cerrar debates.

Sobre el momento político iberoamericano, Kaiser es categórico al diagnosticar la desaparición del centro: "El centro en realidad es más el problema que la izquierda extrema", afirma, argumentando que el centrismo ha legitimado sistemáticamente el avance de la izquierda radical al cederle espacios y aceptar sus marcos de discusión.

El caso de Argentina es para él el ejemplo más relevante de la última década. "Lo que hay hoy en Argentina es equivalente a lo que hizo Perón en su época, pero en sentido contrario: una transformación de mentalidad tan profunda que un buen porcentaje de argentinos va a ser libertario tan radical y furibundamente como eran antes peronistas". Kaiser también defiende que la situación de Europa no es en absoluto halagüeña, pues manifiesta: "A Europa no le veo ningún futuro desde el punto de vista económico, ni demográfico, ni cultural".

El episodio también recorre otros focos de tensión del continente. En Colombia, Kaiser estima con un 70-80% de probabilidad la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, apostando por un giro hacia la seguridad y el libre mercado tras el desastre económico del gobierno Petro. En Perú, muestra menos optimismo y denuncia abiertamente el riesgo de fraude electoral. En Cuba y Venezuela, apunta a que Estados Unidos está evaluando seriamente opciones de presión máxima, incluidas las militares en el caso cubano: "O cambian por las buenas o por las malas."

Resulta también relevante su visión sobre Nayib Bukele, Kaiser expone que desde el liberalismo clásico desafía a los críticos europeos: "La gente tiene infinitamente más libertad que la que tenía antes de Bukele". Citando a John Locke para recordar que donde no existe la ley no existe la libertad, y que El Salvador era un Estado capturado por el crimen organizado donde nadie, especialmente los más pobres, no se podía ejercer ningún derecho real.

La pregunta final del programa es quién ganará la batalla ideológica en América Latina en la próxima década. La respuesta de Kaiser es moderadamente optimista: "Las redes sociales hicieron que cambiara la dinámica de la discusión política y las ideas de izquierda han caído en desprestigio, no solo porque son un fracaso en todas partes, sino porque hemos sido capaces de articular una narrativa con norte filosófico y un diagnóstico claro."