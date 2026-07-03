No sólo España se enfrenta a un oscuro futuro económico. La gran potencia europea, Alemania, también está atravesando una situación complicada después de años en los que la política se ha centrado en la ideología en lugar de en la necesidad económica. De hecho, dado que es uno de los grandes motores del Viejo Continente, el letargo del país germano afecta también al resto de países europeos.

Sin embargo, el Gobierno alemán parece haberse dado cuenta de que está obligado a implementar medidas encaminadas a frenar el declive económico que sufre el país. Así las cosas, el Ejecutivo germano acaba de presentar un plan de 34 iniciativas que incluyen medidas en distintos ámbitos, como el fiscal, el laboral o el industrial. ¿Logrará el país evitar la catástrofe económica?

Medidas para impulsar la economía

La economía europea, incluida la de Alemania, vive un momento de extremada debilidad como consecuencia de años de políticas centradas en hacer realidad distintas ambiciones ideológicas que, no obstante, dejaban al margen las verdaderas necesidades de nuestras economías. Ahora, algunos Gobiernos tratan de revertir este declive impulsando iniciativas destinadas a fortalecer los pilares fundamentales de toda economía, como son el mercado de trabajo, la industria o las cuentas públicas.

Así las cosas, el Gobierno de coalición de Alemania, encabezado por el canciller Friedrich Merz e integrado por CDU/CSU y SPD, ha presentado este jueves un paquete de 34 medidas con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, favorecer el empleo y reforzar la sostenibilidad del Estado del bienestar. De este modo, el plan incluye una rebaja fiscal de unos 10.000 millones de euros anuales, una reforma del sistema de pensiones, cambios en la contratación temporal, medidas para combatir el fraude en las prestaciones sociales y una reducción de las cargas burocráticas para ciudadanos y empresas.

Uno de los ejes del paquete es la reducción de la carga del impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2027. El Ejecutivo elevará el mínimo exento general, incrementará el mínimo exento por hijo y la ayuda familiar por descendiente, aumentará la deducción global para trabajadores asalariados y modificará los tramos del impuesto. Según el documento presentado por el Gobierno, la prioridad se centra en las rentas medias y bajas, con un diseño que pretende beneficiar especialmente a las familias con hijos.

Al respecto, el diario Bild destaca que, gracias a este plan, a partir del 1 de enero de 2027 se aumentará la deducción fiscal básica, se incrementerán las prestaciones por hijos y la deducción fiscal por hijos y, además, se reducirá la progresividad del impuesto sobre la renta. En consecuencia, según este medio, una familia con dos hijos y unos ingresos de 60.000 euros ahorrará hasta 600 euros al año. Así, el ahorro fiscal total asciende a aproximadamente 10.000 millones de euros. Este medio informa también de que, dado el nuevo plan del Gobierno, se incrementará el impuesto sobre el patrimonio, que se situará en el 45% para los ingresos anuales superiores a 250.000 euros y en el 47% para ingresos superiores a 280.000 euros.

Por otra parte, el Gobierno alemán también quiere dinamizar el mercado laboral y reducir los gastos del Estado. Por ello, en el plan también se prevé suprimir las bajas telefónicas por enfermedad y obligar a los trabajadores a presentar un certificado de incapacidad laboral desde el primer día de enfermedad.

Por otra parte, como detalla Bild, se podrán firmar contratos de duración determinada sin justificación objetiva por un máximo de 48 meses, con seis posibles prórrogas –lo cual supone el doble que antes de la reforma–. Asimismo, el Ejecutivo ampliará el horario de apertura en domingo para panaderías, pastelerías y bibliotecas.

En este sentido, el Gobierno alemán también establece un nuevo incremento de la edad de jubilación, que superará los 67 años. Además, como explica Bild, se suprimirá la opción de una pensión completa tras cumplir 45 años de trabajo. Así, será posible jubilarse únicamente a partir de los 64 años, aunque aplicando reducciones a la pensión. Del mismo modo, se prevé obligar a los autónomos y a los políticos a cotizar al sistema público de pensiones.

Pero la economía alemana también necesita fortalecer su industria. Por ello, el plan del Gobierno incluye una lista de sectores industriales –como el automovilístico, químico, farmacéutico, de inteligencia artificial, de ingeniería mecánica, de baterías y de semiconductores– que podrán acceder a financiación.

Además, el plan también aborda la situación del mercado inmobiliario con la creación de una sociedad pública destinada a impulsar la construcción de viviendas asequibles allí donde la oferta privada resulte insuficiente. Según lo establecido, esta entidad apoyará especialmente la promoción de vivienda social en regiones con escasez acreditada de inmuebles. Paralelamente, el Gobierno impulsará una ley federal para impedir que los estados federados puedan nacionalizar grandes parques privados de viviendas de alquiler mediante leyes de socialización.

Escenario económico

La presentación del paquete coincide con un contexto de previsiones moderadas para la economía alemana. El Bundesbank rebajó en junio su estimación de crecimiento del PIB al 0,5% para 2026 y al 0,8% para 2027, al tiempo que elevó sus previsiones de inflación. El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) también redujo sus expectativas de crecimiento hasta el 0,5% para este año y el 0,8% para 2027, mientras que el Instituto Ifo mantiene una previsión de crecimiento del 0,8%, aunque igualmente revisó al alza sus estimaciones de inflación.