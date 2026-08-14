El Gobierno prorroga Almaraz hasta 2030 con los argumentos que antes desdeñaba

El Gobierno ha anunciado este viernes la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, como habían solicitado las empresas propietarias. Los dos reactores de la nuclear extremeña, la primera en el calendario de cierre y que proporciona un 7 por ciento de la electricidad en España, continuarán operativos hasta el 8 de junio de 2030.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

La noticia, largamente esperada por vecinos, trabajadores y empresarios de la zona, llega después del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a que la central, cuya fecha prevista de cierre era otoño de 2027 para su unidad 1 y otoño de 2028 para su unidad 2, siga operando tres años más. El anuncio ha llegado a través del BOE, que ha publicado este viernes una orden ministerial del Ministerio de Transición Ecológica con la decisión.

El Ministerio trata de justificar en la orden una medida que enmienda la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez: uno de sus pilares era el cierre nuclear, a la contra de muchos países de todo el mundo y del propio criterio de la UE. Transición Ecológica saca pecho de su "apuesta por la generación renovable como forma más competitiva de producir electricidad, aprovechando asimismo las ventajas competitivas del país en términos de recurso, tecnología y capacidades" y precisa que "la extensión solicitada del periodo de explotación para las Unidades I y II de la Central Nuclear Almaraz se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035".

El impacto del cierre en los precios

El Ministerio alega que "de acuerdo con los análisis realizados, dicha extensión tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país". Como justificación a la medida, Transición Ecológica esgrime las consecuencias de la guerra de Irán: "La crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural. Según indican organismos internacionales, el contexto geopolítico y los daños en infraestructura de producción y exportación de combustibles extienden el riesgo y la incertidumbre a los próximos años. A pesar de estar España más preparada gracias a los avances que se han llevado a cabo en transición energética, este contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente".

No afectará a las renovables

El Ejecutivo añade que espera que "la extensión limitada del periodo de explotación de la Central Nuclear Almaraz sobre la generación renovable y su contribución al mix eléctrico contemplado en el Pniec sea acotado y poco significativo". Apunta que "se estima, en términos generales, que la magnitud de la reducción de la generación renovable sería inferior a la que podría producirse por la variabilidad de factores inherentes al propio sistema eléctrico, tales como indisponibilidades en unidades generadoras, interconexiones o factores climáticos". Según sus cálculos, la reducción en 2030 será de un 1,4 % de la generación renovable con respecto al escenario Pniec. También espera "una reducción del 7 % en la generación procedente de gas natural en ciclos combinados con respecto al mismo escenario".

El Ministerio enfatiza su "carácter limitado" y asegura que "no compromete la contribución de España al objetivo de renovables en el marco europeo al mantenerse el objetivo de energías renovables sobre el uso final de energía por encima de los umbrales fijados por la Unión Europea".

Además, reconoce que esta prórroga "contribuye de manera coyuntural a moderar la exposición del sistema eléctrico y los consumidores españoles a unos picos de precios no previstos anteriormente, procedentes de los mercados internacionales de gas natural, mientras continúan desplegando sus efectos las distintas medidas adoptadas para el impulso de las energías renovables y del almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que supone la dependencia exterior de los combustibles fósiles".

Estabilidad para el sistema eléctrico

Respecto a la red eléctrica después de que el apagón de hace un año hiciera también tambalearse los argumentos del Gobierno, Transición Ecológica menciona que "el operador del sistema indica que la extensión de la disponibilidad de la Central Nuclear Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema eléctrico, aunque de forma limitada en algunos aspectos, por lo que en ningún caso la extensión solicitada cambia la necesidad de continuar con las actuaciones ya en curso dirigidas a fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro". Añade que "la citada aportación se refuerza en el actual contexto de incertidumbre observado en cuanto a las hipótesis de escenarios futuros".

El Gobierno culmina su explicación pidiendo a las empresas que durante esta "extensión limitada y acotada del periodo de explotación" de la central deberán facilitarse "alternativas industriales y de empleo en el territorio y debe ser utilizada por las mismas para avanzar en el diálogo social para una transición justa". El cierre de la central habría supuesto la pérdida de unos 4.000 empleos en la zona.

La reacción de la central

Desde la central, han subrayado que la orden ministerial responde al informe del CSN que "acredita que la instalación reúne las condiciones para operar hasta esa fecha", en alusión a 2030, "con total seguridad". Apuntan que esta autorización supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales" de la central así como "al permanente esfuerzo inversor para la mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica".