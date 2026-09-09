El Gobierno premia el despilfarro: permite a las CCAA no usar el superávit para reducir deuda

El Consejo de ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se adoptan medidas fiscales y financieras que permiten a las comunidades autónomas flexibilizar el uso del superávit presupuestario para financiar inversiones sostenibles y políticas relacionadas con la vivienda, entre otras. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

"Habilitamos a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit que tengan, presupuestario del 2025, para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027, en políticas entre ellas como las políticas de vivienda. En segundo lugar, también permitimos que las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% a cierre de 2025 puedan destinar esos superávits presupuestarios de ejercicios anteriores no a reducir deuda, como lo marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, sino a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto", comienza explicando el ministro.

Permiso a las CCAA para gastar más

"Ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria y Galicia, y supone movilizar casi cuatro mil millones de euros para inversiones en sus territorios. Otra muestra más de que el Gobierno de España es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto de comunidades autónomas y establece medidas también que son muy beneficiosas para los ciudadanos de cada uno de los territorios, medidas parecidas a las que se aprobaron también con los ayuntamientos, como recordarán, no hace mucho", prosigue con su intervención Arcadi España.

"El Real Decreto también recoge medidas fiscales y financieras específicas para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por el volcán, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que es además el responsable del comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma, se las explicará con mayor detalle", terminaba de explicar el ministro de Hacienda.

Medidas que incentivan el despilfarro

Esta medida está claramente orientada a que las distintas CCAA dejen de preocuparse por reducir la deuda y contener el gasto en relación con los ingresos, ya que relaja las reglas de gasto y favorece el despilfarro. Hasta ahora, la Ley de Estabilidad obligaba a dedicar el superávit a bajar deuda; sin embargo, aunque dicha ley sigue vigente, este real decreto-ley permite sortearla y gastar más de lo que se podría en su ausencia.

A este respecto, cabe recordar el reciente plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la reunión del pasado 4 de septiembre, convocada por el Ministerio de Hacienda. El motivo de dicha ausencia, según el Ejecutivo regional, fue que "el principal objetivo de la cita es aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas".

En cualquier caso, asistimos una vez más a otra medida del Gobierno de Pedro Sánchez encaminada no a reducir la deuda y a tener unas cuentas más saneadas, sino a seguir incrementando un gasto público cada vez mayor, relajando las normas fiscales, aun a riesgo de despilfarrar todavía más dinero de los contribuyentes.