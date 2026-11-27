El viernes se publicó el Manifiesto de París, en contra de la oligarquía internacional. Lo firmaron decenas de académicos asociados con la izquierda, entre ellos cuatro premios Nobel de Economía, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que declararon que los multimillonarios representan una amenaza a las democracias del mundo. "La proliferación de la riqueza extrema", dicen, "es el principal fenómeno social de nuestra época".

El manifiesto asevera que la creciente riqueza de los ultrarricos se está usando para fortalecer su poder político y así servir a sus propios intereses a costa de los demás. Según la declaración, se requiere una solución global: un impuesto nuevo y retroactivo a la riqueza de los multimillonarios. El documento advierte, además, que los superricos como Elon Musk, dueño de X, están comprando medios para promover una ideología dominante. Aun así, el economista Gabriel Zucman, uno de los firmantes, eligió X para anunciar el manifiesto.

Los firmantes se consideran progresistas, pero ignoran el progreso inédito solo generado por el capitalismo que tanto reprueban. En una reseña del documento, el profesor Pedro Santa Clara sugiere que otro de los principales fenómenos sociales de nuestros tiempos es la caída de la pobreza extrema global de 2.300 millones de personas en 1990 a 811 millones hoy. Observa que el manifiesto no menciona ni la pobreza ni el crecimiento ni la innovación.

Santa Clara critica la estadística que ofrece el manifiesto: que la riqueza de los más ricos en 1987 representaba el 3% del PBI mundial, mientras que ahora representa el 17%. Pero comparar un stock (riqueza) con un flujo (PBI) no tiene sentido y tiende a la distorsión. La riqueza de los más ricos hoy, en realidad, representa el 4% de la riqueza mundial.

En todo caso, esa cifra, en sí, no nos dice nada sobre si el bienestar ha mejorado o sobre la existencia de una oligarquía. De hecho, la membresía en el grupo de los ultrarricos está cambiando. Los economistas Adam Michel y Chris Edwards calcularon que, de los 400 nombres de estadounidenses más ricos en 1982, en la lista de Forbes, solo 13 quedaban en el 2025.

Tampoco es cierto que los ricos representen un punto de vista político monolítico. Santa Clara señala que alrededor de 80 multimillonarios respaldaron a la candidata de izquierda Kamala Harris en la campaña electoral presidencial estadounidense en el 2024, mientras que unos 50 apoyaron a Donald Trump.

Gravar impuestos a los bienes de los ricos es una mala idea porque perjudica a quienes busca beneficiar, y no es algo que nunca haya funcionado bien en la práctica. El impuesto a la riqueza provoca una fuga de capitales, genera pocos ingresos, es difícil de administrar y desalienta el crecimiento económico. Por esta razón, numerosos países democráticos, como Francia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia, entre otros, han abandonado tales impuestos desde 1990.

El manifiesto, en la buena tradición socialista, trata al capital y al trabajo como adversarios, pero en realidad se complementan. A mayor capital, como vehículos o computadoras que usan los trabajadores, mayor será su productividad y, por eso, su salario. Los estudios muestran que gravar el capital termina perjudicando al trabajador y deriva en salarios menores.

El impuesto a la riqueza también desalienta la inversión, porque el patrimonio de los multimillonarios reside mayormente en activos empresariales. Y si fuera retroactivo, como sugiere el manifiesto, se volvería fácilmente confiscatorio, con impuestos que podrían sobrepasar el 100% de los ingresos.

La relación íntima entre los empresarios y el poder puede ser un problema, pero eso se resuelve limitando al poder, no ampliándolo, peor aún, a escala global.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 24 de noviembre de 2026.