Ayuso rechaza restricciones o pasaportes covid en Navidad

Mientras en centro Europa siguen multiplicándose los casos y la presión en UVIs, en España la pandemia sigue controlada, algo que no ha evitado que varias autonomías apuesten de nuevo por medidas como el pasaporte covid mientras desde Sanidad se trasladaba la posibilidad de recomendar nuevas restricciones de cara a las aglomeraciones navideñas.

La Comunidad de Madrid, de momento, se desmarca y seguirá apostando por incrementar la tasa de vacunación en lugar de por nuevas prohibiciones para atajar posibles olas. Esta semana, Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de propuestas como el pasadorte covid porque a su juicio no es "la medida más eficaz, porque una persona que se ha negado a vacunar no lo va a hacer por esto" y "si quiere falsificarlo es tan fácil como compartirlo en un móvil".

Desde la Consejería se insiste en la importancia de vacunarse y desean emprender "con la mayor celeridad posible" la vacunación con tercera dosis de profesionales sanitarios e "inmediatamente después, se vacunará a los mayores de 60 años", según ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial.

En una entrevista en Telemadrid, Escudero destacaba este jueves que hay que estar "alerta" pero por el momento no hay "preocupación" debido al alto porcentaje de inmunizados, que está permitiendo entrar en el invierno de otra manera y sobre todo tener controlada la repercusión a nivel asistencial.

En cualquier caso, desde la región piden no bajar la guardia y a esa idea responde la campaña que ha lanzado la CAM bajo el lema 'No te relajes ante la Covid’ con tres mensajes esenciales: animar a vacunarse a quien aún no lo haya hecho, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados y tener prudencia en reuniones con no convivientes, usando mascarilla y ventilando.

"Es fundamental que la población no se relaje, no baje la guardia para que no perdamos lo que hemos logrado en los últimos meses, la reducción y estabilidad de la epidemia y su control asistencial", destacó Escudero sobre la campaña que estará activa tres semanas en vísperas de las reuniones navideñas.