Madrid 360 amenaza con acabar con 5.000 vendedores ambulantes

A partir del 1 de enero los vendedores ambulantes que vayan a realizar su trabajo en alguna zona del centro de Madrid no podrán acceder con una furgoneta que no tenga etiqueta C, ECO o CERO. Es decir, la mayoría de los vehículos, pues el parque móvil en nuestro país es de los más envejecidos de la Unión Europea: más del 65% los vehículos en España tienen etiqueta B o ni siquiera tienen etiqueta.

Es una de las normas incluidas de Madrid 360 por su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del centro de Madrid. Lo más llamativo es que a los vehículos profesionales de mayor tamaño –más de 3.500 kilos– y que por lo tanto son más contaminantes, si se les va a permitir entrar en la ZBE hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, dos años más.

"Lo que pedimos es una moratoria igual", nos dice, Iván Muñoz, el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Madrid (ACOAM), con más de 3.000 socios. Sin embargo, por el momento no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.

Muñoz explica que en su sector la situación es especialmente complicada después de la pandemia: "Hemos estado un año y medio al cincuenta por ciento en todos los mercadillos de Madrid y ocho meses cerrado el Rastro", nos cuenta.

Según Iván Muñoz la situación económica de sus asociados "es muy grave" y por lo tanto ahora a la mayoría les resulta imposible afrontar la inversión de comprar una nueva furgoneta. Y es que a las penurias de la pandemia no las ha sucedido un panorama muy halagüeño, precisamente: "Las ventas han caído un 50% y la mercancía ha subido un 30%".

Además, incluso en el caso de que pudiesen afrontarla, con los plazos de entrega que está manejando la industria automovilística y tal y como está el mercado de segunda mano no sería tarea fácil.

Las explicaciones del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Madrid explican que ya hubo una moratoria en 2019 y la tumbaron los tribunales, así que no sería posible plantear otra simplemente desde el equipo de gobierno, sino que para ello sería necesario cambiar la ordenanza, para lo que en este momento José Luis Martínez-Almeida no tiene los apoyos suficientes.

Aun así, aseguran que "les vamos a recibir" y que van a intentar atender sus demandas, y además recuerdan que todos los comerciantes del distrito centro pueden entrar sin problema dentro de la zona de bajas emisiones.