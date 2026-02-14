Qué hacer en Madrid este fin de semana: Carnaval, exposiciones, mercadillos y conciertos

Madrid se prepara para un fin de semana especialmente completo y variado, con actividades repartidas por distintos barrios y municipios. Los carnavales toman el protagonismo en la capital y en localidades cercanas, mientras que la oferta cultural incluye exposiciones gratuitas, experiencias inmersivas, festivales de diseño y propuestas de ocio para toda la familia.

El Carnaval de Madrid se celebra del 14 al 18 de febrero, con actividades concentradas en Matadero Madrid y Madrid Río. El sábado 14, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las calles desde las 11:00 horas, seguida de un desfile a la 13:00 entre Puente de Toledo y Plaza de Matadero.

También habrá talleres infantiles, espectáculos de circo y títeres, y actuaciones musicales en distintos puntos del recorrido. La jornada culminará con el pregón oficial y, el domingo, con el tradicional Manteo del Pelele en la Plaza de Matadero. La programación finaliza el miércoles 18 con el Entierro de la Sardina en la Casa de Campo, con cortejo fúnebre, música y hoguera.

En Aranjuez, King África protagoniza un concierto gratuito el viernes 13 en la Plaza de la Constitución, con sesión de DJ Chechu previa y música hasta las 23:00 horas. Por su parte, Chinchón celebra del 13 al 15 de febrero su Mercado Medieval, con puestos de artesanía y alimentación, recreaciones históricas, combates, música, talleres y el desfile de antorchas del sábado.

Exposiciones y experiencias culturales

El Museo ICO ofrece Transitar el siglo XX, con 34 artistas que recorren desde las vanguardias hasta los años 80, en horario de martes a sábado de 11:00 a 20:00 y domingos de 10:00 a 14:00.

En Alcalá de Henares, el Antiguo Hospital Santa María la Rica acoge la exposición gratuita Cuéntame Alcalá, donde se pueden recorrer los escenarios de la serie y participar en talleres inmersivos. La muestra estará abierta hasta el 12 de abril.

Otros espacios que ofrecen exposiciones gratuitas este fin de semana incluyen Wunderkammer en Centro Centro y Naturaleza de Asfalto en el Museo de Historia, mientras que el Madrid Design Festival continúa con actividades, talleres y la sección Fiesta Design del 12 al 22 de febrero.

Cine, teatro y música

La Fundación Juan March proyecta películas clásicas gratuitas el viernes y sábado a las 18:00 horas, con Casada por azar como propuesta principal. Por su parte, la Sala Berlanga continúa con su ciclo de películas nominadas a los Goya 2025, con entradas a solo 3,50 euros, ofreciendo una opción accesible para los aficionados al cine.

El Teatro Calderón acoge el musical infantil Antoine, del autor de El Principito, pensado para que los más pequeños disfruten de una experiencia teatral llena de imaginación. Además, Disney on Ice llega al Movistar Arena con espectáculos sobre hielo que reúnen a los personajes más icónicos de Disney en actuaciones para toda la familia.