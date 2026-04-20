Ayuso acapara miradas en los Laureus y protagoniza varias imágenes con Alcaraz
La presidenta y el alcalde de Madrid han asistido este lunes a la gala de la XXVII edición de los Premios Laureus World Sports.
Ayuso junto a Alcaraz
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este lunes a la gala de la XXVII edición de los Premios Laureus World Sports.
Ayuso posa junto al Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid
Celebrada en el Palacio de Cibeles de la capital, allí se han dado cita tenistas de la talla de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic.
Ayuso, muy sonriente
También los exfutbolistas Toni Kroos y Xavi Hernández, y la gimnasta estadounidense Simone Biles, entre otros.
Ayuso en el photocall de los Laureus
Estos galardones, considerados los más prestigiosos del mundo en el ámbito deportivo, regresan a la región por tercer año consecutivo, consolidando a Madrid como sede de grandes eventos y como uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional.
Ayuso junto a su consejero Mariano de Paco
Los conocidos como los Oscar del deporte son entregados por la Fundación Laureus, cuyo primer patrono fue el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.
Ayuso y el premio Laureus
Reúnen en esta ceremonia a los mejores profesionales de 2025, con la presencia de más de un centenar de leyendas y deportistas en activo y una retransmisión a escala mundial.
Complicidad entre Ayuso y Alcaraz
En este contexto, la Comunidad de Madrid ha consolidado la industria deportiva como uno de los sectores estratégicos de su economía, con una aportación del 3% al Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Ayuso junto a su consejero Mariano de Paco
Los encargados de conducir esta edición de la gala de los ‘Oscar del deporte’ han sido la esquiadora acrobática china Eileen Gu y el tenista serbio Novak Djokovic.
Almeida y el premio Laureus
A la cita también ha acudido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Ayuso y Almeida comparten mesa con Xavi Hernández
El acto, celebrado por tercer año consecutivo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, ha servido para reconocer a los mejores deportistas y equipos del mundo.
Almeida, Alcaraz y Ayuso
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka han recogido las estatuillas como mejores deportistas del año y Lando Norris ha sido reconocido como mejor deportista revelación del año.
Almeida pasa por el photocall
La ceremonia, retransmitida a nivel global, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, reforzando el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes eventos internacionales.
Alcaraz se hace un selfie con sus seguidores
El tenista murciano no acudió solo a la gala, lo hizo acompañado de su pilar fundamental: su familia y su equipo.