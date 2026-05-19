El Papa y Bad Bunny pondrán "patas arriba" la Feria del Libro de Madrid

La 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid llegará con un calendario muy repleto a su alrededor. La organización asume ya que la cita estará "seguro" condicionada por dos grandes eventos que coincidirán en Madrid esos días: la visita del papa León XIV y la serie de conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny.

La directora de la Feria, Eva Orúe, lo ha admitido este martes en un encuentro con los medios. "Va a ser exigente, todas lo son, pero esta vez, en el segundo fin de semana, coincidimos con un elemento que va a poner patas arriba esta cita y que va a condicionar seguro. Somos conscientes de que eso va a ocurrir y vamos a trabajar para que nos afecte lo menos posible. Dicen por aquí 'Bad Bunny'. Hablo del Papa. O de los dos, porque en realidad la visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad. Por eso más que nunca necesitamos el compromiso de autores, expositores y colaboradores. Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que venir. Necesitamos sobre todo del entusiasmo y la fidelidad de los lectores y de los visitantes", ha explicado.

La coincidencia no es menor. La Feria, que se celebra en el Parque de El Retiro del 29 de mayo al 14 de junio, compartirá calendario con los diez conciertos que Bad Bunny tiene programados en Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio. A esto se suma la visita del Pontífice a la capital entre el 6 y el 9 de junio, que coincide con el segundo fin de semana de la Feria.

Dentro de ese tramo, Orúe ha señalado el domingo 7 de junio como un día especialmente delicado, por ser la fecha en la que el Papa presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en Cibeles, una ubicación muy próxima al Retiro.

Aun así, la organización reconoce que todavía no hay detalles cerrados sobre la movilidad en la zona. "De momento no tenemos comunicación oficial de lo que va a ocurrir exactamente. Tenemos una sospecha porque la feria tiene 85 ediciones y cierta experiencia. Lo que sí puedo decir es que nosotros no hemos cambiado nada de la programación ni del horario, confiamos plenamente en que quienes quieran venir, puedan hacerlo. Seguro que habrá alguna modificación, no puede ser de otra manera cuando tienes un evento como este cerca, pero haremos todo lo posible", ha añadido.

Pese al escenario logístico, la Feria ha insistido en mantener su hoja de ruta intacta. La inauguración correrá a cargo de la reina Letizia, el 29 de mayo a las 11:00 horas, según ha confirmado Orúe en el mismo encuentro.

También habrá espacio para el tono más divertido dentro de una edición que se prevé compleja en lo organizativo. "Estamos en un país cuyo hit es un libro de humor, El Quijote. Tenemos que reivindicar una tradición, potenciar el buen ambiente y traer a primer plano el hecho de que con palabras buenas y buen humor puedes hacer buena literatura", ha defendido la directora.