Compras, música y tapeo: el plan perfecto gratis para este sábado en la capital

La plaza de Olavide se convertirá este sábado 30 de mayo en uno de los puntos de encuentro del fin de semana en Madrid con una jornada que mezclará conciertos acústicos, puestos de diseño, artesanía y gastronomía. La cita, de entrada libre, reunirá distintas actividades entre las 11:00 y las 20:00 horas en pleno corazón de Chamberí.

El evento combinará el habitual street market de Olavide con una programación musical repartida por varios locales de la plaza. Moda, ilustración, complementos, arte y pequeñas marcas convivirán con actuaciones en directo en un formato pensado para recorrer el barrio durante todo el día.

Música en bares y conciertos de pequeño formato

La programación musical arrancará a las 12:30 horas con la actuación de GOMZ en Mamá Campo. Ya por la tarde, Stivijoes actuará a las 17:00 horas en Gamberro, mientras que Begut tomará el relevo a las 19:00 horas en Cantero 1956.

El cierre llegará con GRISO, que ofrecerá un concierto a las 21:00 horas, también en Cantero 1956, dentro de una jornada que apostará por formatos acústicos y cercanos repartidos por distintos espacios hosteleros. Además de los directos, algunos asistentes podrán participar en encuentros con artistas durante el evento.

Moda, arte y puestos independientes

Más allá de la música, el atractivo del día estará en el mercadillo urbano instalado en la plaza, donde diferentes proyectos creativos mostrarán piezas de moda, accesorios, ilustración y productos artesanales.

La propuesta se desarrollará junto a algunos de los locales más conocidos de la zona, entre ellos La Oliva, Bareto, Méntrida, Mamá Campo, Gamberro o Cañas y Tapas, que participarán durante la jornada con distintas propuestas gastronómicas.

Con el ambiente habitual de terrazas de la plaza de Olavide como telón de fondo, la cita busca reunir compras, música y planes al aire libre en una de las zonas más concurridas de Chamberí.