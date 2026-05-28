La Orquesta Panorama vuelve a Madrid con un concierto gratuito

San Fernando de Henares ha presentado la programación de sus Fiestas Patronales 2026, que incluirán cerca de 30 conciertos y alrededor de 100 actividades para todos los públicos. Entre las actuaciones destacadas figura la Orquesta Panorama, que actuará el 29 de mayo dentro del cartel musical.

El Ayuntamiento ha dado a conocer la agenda festiva, que se desarrollará a finales de mayo e incorporará como principal novedad el recinto de conciertos El Batán, con capacidad para más de 13.000 personas, lo que supone un incremento respecto a ediciones anteriores.

El programa combina música en directo, actividades culturales y propuestas para diferentes edades, con participación de peñas, asociaciones y colectivos del municipio.

Conciertos confirmados en el programa festivo

El cartel musical reúne cerca de una treintena de actuaciones con acceso gratuito. Entre los nombres confirmados figuran La Frontera, La Misión, Demarco Flamenco, Lérica y la Orquesta Panorama, además de distintas orquestas y sesiones de DJ.

El 28 de mayo será el turno de La Misión, mientras que el 29 de mayo llegará uno de los principales conciertos de las fiestas con la actuación de la Orquesta Panorama, que repite en el municipio por cuarto año consecutivo.

El programa continuará el 30 de mayo con los conciertos de Demarco Flamenco y Lérica, que cerrarán el bloque musical principal de estas fiestas.

Un nuevo recinto para grandes eventos

La principal novedad de esta edición es el estreno del recinto de conciertos El Batán, diseñado para acoger hasta 13.000 personas, lo que supone un aumento de alrededor de 6.000 plazas respecto a 2025.

Este espacio se incorpora al recinto ferial como escenario principal de los conciertos de mayor afluencia dentro de las fiestas patronales.