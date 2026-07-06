Golpe policial a los Dominican Don't Play: cae su laboratorio de drogas sintéticas

La Policía Nacional ha desarticulado una rama de la organización juvenil violenta Dominican Don't Play (DDP) presuntamente dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución a gran escala de drogas sintéticas en España. La operación ha concluido con seis detenidos, la práctica de cuatro registros en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino donde, según los investigadores, se elaboraban comprimidos de sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó a principios de 2026, cuando los mecanismos de cooperación policial internacional alertaron de que un ciudadano presuntamente vinculado a una organización criminal asentada en España podría estar implicado en el tráfico internacional de drogas sintéticas.

Las primeras pesquisas permitieron identificar al principal investigado y, según la Policía Nacional, constatar la existencia de una estructura criminal organizada. La organización estaba integrada por un líder, un responsable de las funciones operativas y comerciales, un responsable financiero y propietario del alijo, un fabricante especializado en síntesis química y varios colaboradores dedicados a tareas de apoyo logístico y custodia.

🚩Desarticulada una rama de los #DDP dedicada a la fabricación y distribución de drogas sintéticas a gran escala 🔹 Seis detenidos, cinco de ellos en prisión

🔹 Desmantelado un laboratorio clandestino en la Comunidad de #Madrid

🔹La organización tenía capacidad para producir… pic.twitter.com/rNvbg79r0P — Policía Nacional (@policia) July 6, 2026

Los agentes también determinaron que el responsable del área operativa disponía de capacidad para movilizar partidas de hasta cinco millones de comprimidos de drogas sintéticas, lo que, según la investigación, reflejaba el volumen de tráfico que controlaba la organización.

La Policía Nacional señala, además, que miembros vinculados a la organización juvenil violenta Dominican Don't Play (DDP) proporcionaban apoyo a la estructura criminal, incrementando su capacidad operativa.

Interceptados durante una entrega de droga

La fase operativa de la investigación se desarrolló el pasado 28 de abril, cuando los agentes interceptaron a los principales investigados en las inmediaciones de un hotel de Madrid mientras, presuntamente, se disponían a realizar una entrega de sustancias estupefacientes.

En las dos maletas que transportaban localizaron unos 65.000 comprimidos de MDMA con forma de nube, con un peso cercano a los 23 kilogramos, además de más de 32 kilogramos de una sustancia cristalina identificada provisionalmente como ketamina.

Tras las detenciones, los investigadores practicaron cuatro registros domiciliarios: uno en Madrid, otro en Alcobendas y dos en San Sebastián de los Reyes.

Un laboratorio clandestino

En uno de los inmuebles registrados, los agentes localizaron un laboratorio clandestino equipado con una prensa manual para la fabricación de comprimidos, troqueles, punzones de compactación, una máquina envasadora, material de laboratorio y diversas sustancias precursoras y de corte.

En el resto de los registros fueron intervenidos comprimidos de 2C-B, 146 gramos de LSD, otras sustancias estupefacientes, varias básculas de precisión, un machete, dos pistolas simuladas tipo airsoft, un dispositivo táser, cartuchos del calibre 9 milímetros, teléfonos móviles, relojes de alta gama y más de 34.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional también intervino tres vehículos que, según la investigación, eran utilizados habitualmente por los integrantes del grupo para desarrollar su actividad.

Seis detenidos y cinco ingresos en prisión

Los seis arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

El juez decretó el ingreso en prisión de cinco de los seis detenidos, según ha informado la Policía Nacional.