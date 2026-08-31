Detenidos dos ladrones tras robar un estanco y huir a la carrera

La intervención de los agentes de la Policía Nacional ha culminado con la detención de dos varones, entre los que se encuentra un menor de edad, acusados de ser los presuntos responsables de un delito de robo con fuerza cometido en un estanco situado en el céntrico distrito de la capital de España.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del pasado miércoles. La alerta saltó cuando, a través de la Sala Cimacc-091, se recibió un aviso que informaba de que se estaba produciendo un robo con fuerza en el interior del establecimiento comercial.

A la llegada de las primeras patrullas, los efectivos policiales realizaron una primera requisa del local comercial. En ese instante, comprobaron que no se encontraba nadie en el interior del estanco, dado que los asaltantes ya habían abandonado el punto del robo. Sin embargo, gracias a la colaboración ciudadana, los policías pudieron recabar las características físicas y de vestimenta de los autores, aportadas por diversos testigos que presenciaron los movimientos sospechosos desde la calle.

El dispositivo de búsqueda

Con esta información detallada, se desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones. Los agentes adscritos a la Sección de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Centro, en concreto los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), junto con efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), comenzaron a realizar diversas batidas coordinadas por la zona para dar con el paradero de los delincuentes.

El operativo preventivo dio sus frutos poco después, cuando las patrullas lograron localizar a dos individuos que coincidían plenamente con las descripciones facilitadas por los vecinos. Al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos emprendieron la huida a la carrera, lo que dio inicio a una intensa persecución a pie por diferentes calles del centro de Madrid.