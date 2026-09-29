"De cartas para Maricarmen" a "Viva el joven árabe": los carteles que toman la Puerta del Sol
La Puerta del Sol no solo se encuentra con tiendas de campaña y calles improvisadas, sino con un auténtico mosaico ideológico plasmado a rotulador sobre cartón. Lo que nació como una movilización enfocada al desahucio de Maricarmen y la vivienda ha ido abriendo su abanico de reivindicaciones a medida que la acampada se asentaba en el centro de Madrid. En apenas unos metros de distancia, los mensajes de afecto y apoyo a la madrileña comparten soporte con consignas en favor de la inmigración ilegal y vivas a los jóvenes llegados a Ceuta, dejando al descubierto cómo la protesta social por el alquiler ha terminado absorbiendo todo el ideario de la izquierda.
"Cartas para Maricarmen" - Acampada Sol (Madrid)
Vista aérea de las tiendas en las que han amanecido los más de mil acampados este martes en la Plaza del Sol
"Mi casa mis reglas. Pero como no tengo me las voy a saltar todas" - Acampada Sol (Madrid)
"Mi casa es de todes" - Acampada Sol (Madrid)
"Ellos por dinero, nosotros por amor" - Acampada Sol (Madrid)
"Ni casas sin gente, ni rentistas con cuello" - Acampada Sol (Madrid)
"Viva el joven árabe. Crueles con Ceuta. Crueles con Maricarmen" - Acampada Sol (Madrid) - 29092026
"Si una casa no es tan importante por qué es lo primero que aprendes a dibujar" - Acampada Sol (Madrid)
Tiendas y carpas - Acampada Sol (Madrid)
Sillas y mesas - Acampada Sol (Madrid)
"Aportaciones para migrantes en Ceuta" - Acampada Sol (Madrid)
Picoleto de mierda ten cojones a desokupar una plaza entera - Acampada Sol (Madrid)
"Afíliate al sindicato" - Acampada Sol (Madrid)
Tiendas en Madrid - Acampada Sol (Madrid)
Plaza Intifada - Acampada Sol (Madrid)
Varios carteles reivindicativos con una mezcla de temas, se pueden ver en las inmediaciones de la Puerta del Sol en Madrid.
Mantas y esterillas metidas en un carro de supermercado junto a una de las tiendas de campaña.
Tienda de Campaña "Casa de las tetas" - Acampada Sol (Madrid)