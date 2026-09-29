Menú
Madrid

"De cartas para Maricarmen" a "Viva el joven árabe": los carteles que toman la Puerta del Sol

La Puerta del Sol no solo se encuentra con tiendas de campaña y calles improvisadas, sino con un auténtico mosaico ideológico plasmado a rotulador sobre cartón. Lo que nació como una movilización enfocada al desahucio de Maricarmen y la vivienda ha ido abriendo su abanico de reivindicaciones a medida que la acampada se asentaba en el centro de Madrid. En apenas unos metros de distancia, los mensajes de afecto y apoyo a la madrileña comparten soporte con consignas en favor de la inmigración ilegal y vivas a los jóvenes llegados a Ceuta, dejando al descubierto cómo la protesta social por el alquiler ha terminado absorbiendo todo el ideario de la izquierda.

, y
1 / 18

"Cartas para Maricarmen" - Acampada Sol (Madrid)

2 / 18

Vista aérea de las tiendas en las que han amanecido los más de mil acampados este martes en la Plaza del Sol

3 / 18

"Mi casa mis reglas. Pero como no tengo me las voy a saltar todas" - Acampada Sol (Madrid)

4 / 18

"Mi casa es de todes" - Acampada Sol (Madrid)

5 / 18

"Ellos por dinero, nosotros por amor" - Acampada Sol (Madrid)

6 / 18

"Ni casas sin gente, ni rentistas con cuello" - Acampada Sol (Madrid)

7 / 18

"Viva el joven árabe. Crueles con Ceuta. Crueles con Maricarmen" - Acampada Sol (Madrid) - 29092026

8 / 18

"Si una casa no es tan importante por qué es lo primero que aprendes a dibujar" - Acampada Sol (Madrid)

9 / 18

Tiendas y carpas - Acampada Sol (Madrid)

10 / 18

Sillas y mesas - Acampada Sol (Madrid)

11 / 18

"Aportaciones para migrantes en Ceuta" - Acampada Sol (Madrid)

12 / 18

Picoleto de mierda ten cojones a desokupar una plaza entera - Acampada Sol (Madrid)

13 / 18

"Afíliate al sindicato" - Acampada Sol (Madrid)

14 / 18

Tiendas en Madrid - Acampada Sol (Madrid)

15 / 18

Plaza Intifada - Acampada Sol (Madrid)

16 / 18

Varios carteles reivindicativos con una mezcla de temas, se pueden ver en las inmediaciones de la Puerta del Sol en Madrid.

17 / 18

Mantas y esterillas metidas en un carro de supermercado junto a una de las tiendas de campaña.

18 / 18

Tienda de Campaña "Casa de las tetas" - Acampada Sol (Madrid)

Temas

Recomendamos