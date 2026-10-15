Ayuso, distinguida con el Premio de Honor de Perrotón Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido distinguida este jueves en la Real Casa de Correos con el Premio de Honor XV Aniversario de Perrotón Madrid 2026 Nicka Run, un reconocimiento otorgado por su compromiso con la adopción de animales de compañía.

Desde la sede del Gobierno regional, la jefa del Ejecutivo autonómico ha expresado su apoyo a la tradicional carrera solidaria que este sábado acoge el Hipódromo de la Zarzuela. La prueba -impulsada por esta entidad sin ánimo de lucro para promover la protección y tenencia responsable, así como la prevención del abandono y el maltrato animal- acumula en sus 15 ediciones la participación de cerca de 60.000 perros con sus dueños.

En palabras de Díaz Ayuso, esta labor "es crucial para fomentar la adopción de animales, luchar contra el abandono y el maltrato". Asimismo, la presidenta ha ensalzado la labor de los perros pastores que protegen explotaciones ganaderas, trabajan con la Policía, acompañando a mayores y niños que puedan tener alguna enfermedad y que pasan mucho tiempo en hospitales o curándose en sus casas.

La Comunidad de Madrid dispone del Centro Integral de Acogida de Animales (CIAAM), en Colmenar Viejo, cuyas obras de ampliación están a punto de finalizar y donde, a día de hoy, más de 150 perros y gatos esperan ser adoptados. Igualmente, la explanada del Puente del Rey de la capital albergará los días 24 y 25 de octubre la XXI edición del Salón regional para la Adopción.