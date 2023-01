Xavi y el Barcelona devolverán la Liga si la ganan

Si hay algo que caracteriza a Xavi Hernández es que, por encima de cualquier cosa, ama el fútbol de toque, posesión y belleza. Por lo tanto no me cabe ninguna duda de que como él prefiere perder cuando juega mal, Xavi, en caso de ganar la Liga, la rechazará y la devolverá a la sede de la competición para que hagan con ella lo que consideren oportuno. Repito, no me cabe ninguna duda porque Xavi es un hombre de palabra y jamás se vendería ni por gloria ni por títulos ni por dinero. Xavi no es ni mucho menos de esos que se venden por catar la gloria.

Xavi no le puede hacer un feo a sus valores futbolísticos. El autor de frase como "en el fútbol top hay más simeones que guardiolas", "el talento siempre gana al físico y el día que eso no ocurra la cagaremos porque este juego será muy aburrido", "el objetivo es ganar jugando bien, no firmo ganar como sea", "casi odio más perder un balón que fallar un gol" o "no firmo ganar el Clásico sin jugar bien", no puede ganar una Liga jugando a lo que otros, profanos del sagrado arte del toque de balón, juegan sin honrar este deporte. ¡Xavi está siendo tentado por el lado oscuro y resistirá!

Repito, Xavi devolverá la Liga si la gana y no descarto que si el Barcelona sigue ganando por 1-0 o 0-1 ponga su renuncia en la mesa de Joan Laporta, porque no está siendo consecuente con su mensaje. Y otra cosa no, pero Xavi es consecuente a más no poder. Solo una persona tan consecuente podría irse a Qatar, una de las democracias más admiradas del mundo, cobrando millones y millones de euros para después, desde allí criticar a España. País por cierto al que ha vuelto para ganar, por ejemplo, 0-1 al Girona jugando mal. Pero bueno, seguro que no celebró la victoria de este fin de semana porque si lo hiciese habría más "simeonistas que guardiolistas" y "la cagaríamos" en el fútbol.

Fuera de ironías, a Xavi se le está poniendo una cara de no saber qué decir en rueda de prensa que tira para atrás y todo porque el Barcelona está jugando exactamente igual que otros equipos que el técnico catalán lleva criticando años. Si sigue por este camino, Xavi acabará dejando el césped del Camp Nou largo, seco y dejando en el banquillo a Pedri y Gavi para plagar el centro del campo de jugadores físicos y guerrilleros. No en vano lleva tres victorias por la mínima que se suman al 0-1 inmerecido en el Metropolitano, el 0-1 en Mestalla, el 1-0 ante el Celta o el 0-1 frente al Mallorca. Ya son siete partidos, seis de Liga y uno de Copa, metiendo un gol y rezando porque no te empaten. Eso no me suena a Guardiola, Xavi. No me suena al ADN Barcelona.

Eso sí, Xavi intentará vender ahora su discurso poniendo antes de cada excusa un "pero". Esos mismo "peros" que el no permitía poner en la boca de José Mourinho, Zidane o Simeone, porque recuerden una cosa, Xavi es el dueño del fútbol champagne y él decide si se gana bien o no. Si Atlético o Real Madrid ganan una Liga por 1-0, caca. Si la gana el Barcelona, bueno, a ver, las circunstancias, el tiempo, la crisis económica... cualquier cosa que le valga a Xavi. Te tenemos caladísimo señor Hernández y no tenemos carnet de moto, así que no intentes vendernos una.

Xavi, si no te gusta ganar así, arriesga. Si prefieres perder, o no ganar, a no mostrar el ADN Barcelona, pon en riesgo el 1-0 o el 0-1 buscando representar esos valores que tanto vendes. Pero no lo vas a hacer, porque aunque no lo reconozcas venderías 25 trozos de tu alma por llevarte ligas, Champions y Copas ante el Real Madrid por 0-1 y 1-0. Porque a ti, como a todo el mundo, les vale ganar y se acabó. Y si me equivoco, señor Hernández, devuelve la Liga si la ganas de esta forma.