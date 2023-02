Las cosas se ponen feas en el Barcelona

Andaba el Barcelona caminando por el alambre todo el año. Con más puntos que juego, con sensaciones extrañas en la mayoría de partidos. No decía la tabla lo que realmente se veía en el campo salvo excepciones. Pero caminaba el equipo arriba del todo. Encaramado a una posición de privilegio quizá engañosa. Lo que contaba, al fin y al cabo, es que era líder con ventaja sobre su eterno rival.

La ventaja sigue siendo considerable porque siete puntos a quince jornadas del final es una buena renta. Pero no está este Barcelona con la flecha para arriba. Se le ve apático en algunos momentos, confiando en que la calidad arriba solventará los partidos. Así lo hizo en Sevilla ante un buen Betis, ante el Sevilla en el Camp Nou, en Girona, ante el Cádiz, en Villarreal. Solventando obstáculos sin merecer tanto premio, esquivando balas a quemarropa. Pensaron todos, y con razón, que así también se ganan ligas.

Andaba cómodo, solvente aunque sin mostrar mucho espectáculo el equipo hasta esta pasada semana. Todos los miedos se han vuelto realidad. La cara oscura del fútbol se ha topado con el Barcelona. La eliminación cruel ante el United, aunque no se puede decir que injusta, provocó alarma en el ambiente. El empate del Madrid en el derbi hizo relajarse al Barça en la salida, en teoría cómoda, a Almería. Y así pasó, que el equipo dejó que le atropellara un partido en el peor de los momentos. Cuando la Liga te exige que des un golpe en la mesa.

Si lo analizas con calma te das cuenta de que el Barcelona hizo un partido similar en tierras almerienses al que muchas veces ha hecho en este curso. Tosco, sin ideas, confiando en Lewandowski para solventar un encuentro terrible. Y el polaco está pero no está. La figura que hace temblar a los defensas existe pero el delantero no es el mismo que hace dos meses. Y eso tiene que ver con las bajas y con el cambio de sistema, muy útil para ciertas cosas pero inútil para que el ex del Bayern brille a su máximo nivel. Es una prueba de fuego, ahora que la estrella se apaga hasta dentro de quince días, cómo responde el bloque.

Tiene que ver el bajón de Lewy con la ausencia de Dembélé. Parecía complicado decir esto en verano pero el francés es dinamita para la banda en el Barcelona. Sus regates provocan pavor en el rival, más espacios para los centrocampistas. Provocan centros que Lewandowski remataba. Y el francés no está ahora y se ha notado. El fútbol no se ha inventado para analistas de sofá, yo entre ellos, que consideraban la panacea jugar con cuatro medios. Ahora el equipo nota que su delantero referencia no está a gusto con ese esquema. Parece mentira. Sabemos más que lo que el fútbol te permite saber. No aprendemos.

Y en esas está este equipo hecho a golpe de palancas económicas pero que no acaba de encontrar soluciones cuando los titulares fallan. Xavi cambió tres de cuatro defensas de Manchester a Almería y el equipo fue un desastre. Sergi Roberto, Eric y Alba no son Kounde, Araujo y Balde. Por mucho que sean buenos futbolistas. No son lo mismo.

Otra herida que se ha abierto en canal y que sigue sangrando es la huella que deja Pedri cuando falta. El canario es básico en el equipo. Se lesionó en la ida del United cuando todo estaba por decidir, no jugó ante el Cádiz, la vuelta en Old Trafford y el domingo en Almería. Salvo la victoria, raquítica, ante los gaditanos, todo ha sido una película de terror.

No contará el equipo ni con Pedri, ni Dembele, ni Lewandowski en el clásico de Copa. Tampoco con Gavi en el partido de liga ante el Valencia. Problemas serios ahora que las cosas están feas. Ahora que el rival que viene por detrás es el Real Madrid, no un cualquiera. Ahora que la Copa va a medir el estado de ánimo de los dos. Queda mucho curso y las cosas, hasta ahora más o menos bien llevadas, se pueden volver una pesadilla. Veremos.