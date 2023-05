El precio de la foto

Entre las soluciones posibles a los problemas de surtida índole que provoca la masiva inmigración ilegal de menores no acompañados procedentes del Magreb, la más óptima para todas las partes consistiría, sin duda, en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegase a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos para que aquel país se hiciera cargo de ellos. Así, tras su arribada a territorio español, se les conduciría directamente a algún aeropuerto donde aviones fletados por la Secretaría de Estado del presidente Joe Biden se encargaran de transportarlos a Norteamérica a fin de que, una vez allí, pudieran desarrollar sus potencialidades en beneficio de la nación de acogida.

Pero, por alguna ignota razón que nadie ha aclarado todavía, Joe Biden prefiere que el flujo de inmigrantes ilegales entre España y Estados Unidos funcione justo al revés. En lugar de aprovechar la ocasión para beneficiarse de la llegada de los menas a sus ciudades, Estados Unidos acaba de suscribir un discreto acuerdo oficial con España, tan discreto que ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros ha querido hablar en público del asunto, mediante el cual una cifra todavía indeterminada de caribeños y centroamericanos que pretendían acceder por cauces clandestinos a territorio de Estados Unidos vía México van a ser reconducidos hacia la Península Ibérica a instancias del Gobierno norteamericano.

Dicho de otro modo, España se acaba de comprometer gratis et amore ante Washington para contribuir a solucionar el problema de las avalanchas interminables de extranjeros en situación de miseria extrema que tratan por todos los medios de traspasar la línea de la frontera norteamericana para instalarse allí de modo irregular. Gratis et amore, sí, porque no consta en ninguna parte que nuestro país vaya a obtener alguna compensación específica a cambio de semejante favor. Por lo demás, el asunto está siendo llevado con la máxima opacidad por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que, como ya se ha apuntado ahí arriba, prefiere mantener un mutis absoluto al respecto. Eso sí, el presidente Sánchez será recibido en breve en la Casa Blanca con todos los honores.