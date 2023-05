Sánchez, Yolanda y Coalición por Melilla

Las pesquisas sobre la compra de votos en Melilla, ciudad española a pesar de Pedro Sánchez y Podemos, conducen directamente a Coalición por Melilla, partido islamista que surgió del PSOE en 1995. Es el mismo partido que se integró en la plataforma Sumar para alegría y alborozo de Yolanda Díaz. Un partido, además, hermano de Izquierda Unida y de Más País. El partido preferido de Mohamed VI. Un satélite marroquí.

Al poco de trascender que Coalición por Melilla estaba pringada en el escándalo recurrente de la compra de votos, Sumar, Compromís y Más Madrid han corrido a desmarcarse de los hermanos musulmanes y les han echado "preventivamente" del "Acuerdo del Turia", una de esas plataformas de la izquierda cuqui que lidera la señora Yolanda Díaz. El PSOE, por su parte, guarda silencio, no vaya a ser que le recuerden que su anterior dirección en Melilla fue condenada por hacer exactamente lo mismo, comprar votos.

Melilla está abandonada y corre grave riesgo de pasar a manos marroquíes tras un proceso de degradación que los gobiernos de Madrid han agudizado por la falta de atención e inversiones. Si a eso se le añaden las cesiones de Sánchez a Marruecos, el futuro pinta mal, tirando a fatal. Lo mismo en Ceuta e igual que en Canarias.

En condiciones normales y con un Gobierno normal, Melilla y Ceuta serían zonas de especial protección y no dependerían del humor del vecino marroquí. A Sánchez se le ha ido España de las manos. En el País Vasco manda Bildu, en Cataluña, los golpistas, y en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, el poder en la sombra es el régimen alauí. Al Gobierno solo le responden los medios de comunicación que prefieren mirar para otro lado en Melilla, esos que hablan de Coalición por Melilla como si fuera una asociación de electores de Móstoles en vez de un dron político que se maneja desde Rabat.

Mientras tanto, Sánchez va de mitin en mitin en Falcon y no tiene previsto aterrizar en Melilla. En la contraparte, Feijóo presume de que no llega a tiempo a los mítines porque no tiene un Falcon. ¿Hay alguien por ahí dispuesto a defender esas dos ciudades españolas de las zarpas marroquíes?