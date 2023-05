Alerta madridistas: no hay culebrón del verano y eso da miedo

Como periodista deportivo siempre tienes las típicas bromas con los amigos acerca de lo que va a ocurrir cada verano y todos ellos, del Atlético, Real Madrid, Barcelona o Betis, por ejemplo, te preguntan si les vamos a dar la ‘turra’ este periodo estival con culebrones eternos de esos que acaban más por cansar que por entretener. Les entiendo. Todos hemos estado al otro lado. Todos hemos ido de pequeños al kiosko a mirar cuál era la portada para ver si tu jugador favorito se quedaba o si llegaba ese fichaje tan ansiado. Esas sensaciones de alegría y tristeza también las hemos tenidos los propios periodistas.

Mis amigos, muchos de ellos madridistas, han vivido un lustro apasionadamente aburrido con el tema Kylian Mbappé. Están resabiados. Son toros que ya han ido a la plaza y han vuelto en aproximadamente 100 ocasiones desde 2018 a 2023. Ya no les pillan con los "fichado" y compañía. Pero como son buena gente esperan que este verano no les mareen de nuevo. ¿A qué me refiero? A que las últimas palabras de Mbappé confirmando en mayo que seguirá en el PSG una temporada más deberían dar por finalizado este tema y dar paso a otro tipo de historias. "¿No seréis capaces los periodistas de volver a darnos el verano con Mbappé?", escuché la semana pasada. Mi respuesta: "No te quepa ninguna duda de que habrá más Mbappinvents o locura total".

Lo de "locura total" lo digo porque estoy preocupado. No sé hasta qué punto es mejor tener un tema cansino para que lo usen durante 3 meses que el hecho de no tener absolutamente nada y que eso desate una guerra de informaciones surrealistas, como por ejemplo decir que el entorno de Griezmann ha hablado con el Madrid, que Cristiano podría llegar al Barcelona o que Messi no descarta estrenar el nuevo Bernabéu porque le ha guiñado los ojos a Florentino. Miedo me da. Si no hay tema Mbappé y todo se reduce a Kane, Joselu, Ceballos o Vlahovic... ¡Lo mismo toca hablar de deporte!

El caso es que los seguidores del Real Madrid lo que quieren ahora mismo es análisis e información de ese nuevo paso en la transición que tiene que dar el conjunto blanco. No quieren que les vuelvan a marear con inventos extraños o promesas falladas durante seis años. Quieren información de su equipo para, el año que viene, lanzarse al inicio de la temporada con el objetivo de recuperar el cetro de la Liga y de la Champions. Pero no, si no hay culebrón este verano, algo sacarán. Y si no hay de color blanco centrarán el tiro en lo rojiblanco, azulgrana o citizen, si a Guardiola le da por ganar la Champions. Y mientras, el aficionado blanco, harto de leer cosas que ni le van ni le vienen y que quiere saber cosas veraces de su equipo, como es lógico, acabará hasta las narices. Porque, seamos sinceros, al madridista le gusta el Real Madrid. Lo demás, en gran parte y como pasa en todos los equipos, le da igual.

Podemos estar tres meses hablando de Mbappé de nuevo, Haaland también, el Atlético de Simeone, el Barcelona de Xavi, Guardiola y los jeques, Messi... Así tres meses. Espero que no la verdad, aunque tampoco me quita el sueño, pero me gustaría ver a mis amigos madridistas recibir la información que verdaderamente les interesa. Aquí la tienen, por ejemplo. En esta casa, con los mejores mañana, tarde y noche. Por eso nos siguen. Lo dicho, aún creo que puede ser así. Nunca dejes de creer, dicen.