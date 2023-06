ONGs apoyan a Irene Montero

Una Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Foundation, ha expresado urbi et orbi su apoyo a Irene Montero. Ha manifestado dicha organización que "pocas figuras en la historia han tenido tanto éxito en la defensa de los derechos humanos en España", equiparando así a la dirigente de Podemos con Bartolomé de las Casas, Fray Luis de Vitoria y Clara Campoamor. La FIDH ha pedido a Yolanda Díaz que integre a Irene Montero, un cruce nativo en su opinión entre Nelson Mandela y Teresa de Calcuta, en las listas electorales de Sumar. "El interés general de los ciudadanos españoles así lo exige" concluye la prestigiosa organización con un logo que recuerda muchísimo a la ONU.

Esto solo ha sido el principio de un apoyo masivo y espontáneo a la ministra más famosa del gobierno de Pedro Sánchez (hay quien sospecha una secreta animosidad celosa de Díaz a la esposa de Pablo Iglesias, otro referente en la lucha por los derechos humanos, sobre todo de los venezolanos y nicaragüenses). Sin ir más lejos, la ONG estadounidense Rapists without Borders (Violadores sin Fronteras), con sede en la isla Little St James en el Caribe, ha emitido un comunicado en el que reivindica la rebaja de penas conseguida por el Ministerio de Igualdad para mil y pico abusadores sexuales. En especial agradece Rapists without Borders que más de cien violadores hayan salido de la cárcel, donde no podían expresar sin cortapisas sus instintos primarios ni llevar a cabo la consecución de su proyecto de vida libremente elegido. Gracias a Irene Montero, subrayan, los violadores no solo pueden "salir del armario", sino también de prisión.

Igualmente ha sido contundente el comunicado de la Clínica John Money de Transiciones Precipitadas, radicada en Ciudad del Cabo, especializada en la prescripción de bloqueadores hormonales y tratamientos quirúrgicos a menores de cinco años que cuestionan su sexo. Niños que preferían comerse una Pantera Rosa en lugar de un Tigretón, o niñas que preferían jugar al fútbol antes que a las cocinitas, han sentido que contaban con el apoyo de la ministra española en su decisión largamente meditada para cambiar de sexo una vez que comprendieron que ser niño y comer pastelitos rosas era un signo irrefutable de que habían nacido en el cuerpo equivocado. Qué decir de ser niña y preferir un balón a una olla exprés. Agradecen los adolescentes sudafricanos que Irene Montero haya puesto su cuerpo entre la ola reaccionaria y el derecho de todas las niñas, todos los niños, todes les niñes y tudus lus niñus a autodeterminarse el género como quien se autodetermina el color del pelo. De este modo, sostienen los jóvenes/as/os/us, las operaciones quirúrgicas peligrosas e irreversibles a menores se extenderán por el planeta como un tsunami de autodeterminación arcoiris, a mayor gloria de los capitalistas del bisturí, sin que sus padres (en su mayoría boomers que no han leído a Judith Butler en su vida, y si la leyeran no entenderían ni una palabra) puedan sospechar siquiera la ola que se les viene encima.

Además, figuras públicas internacionales de todas las profesiones, pero caracterizadas todas ellas por ser progresistas, solidarias y comprometidas, han hecho pública su indignación por la más que probable defenestración de la Juana de Arco del movimiento LGGBDTTTIQQAAPP+. Un listado no exhaustivo incluye a Jeffrey Epstein, Theodore Kaczynski, varios etarras… y se espera que próximamente unan sus firmas otros distinguidos luchadores por la libertad de la autodeterminación del género, la especie y la edad, como Harvey Weinstein, Amber Heard, José Luis Rodríguez Zapatero, Roman Polanski, Jorge Javier Vázquez, Asia Argento… De momento, el debate en torno a la inclusión o no de Irene Montero en las listas de Sumar sigue adelante, pero tales apoyos permiten mantener la esperanza de que alguien con su perfil profesional, fue alta ejecutiva de la empresa Sortum, y académico, estudiante con honores en la Universidad de Harvard, pueda permanecer en la primera linea de la política, aunque sea como concejala de Galapagar.