El Atlético ya es campeón de Liga sin jugar 35 partidos

Lo bien que sienta un 0-7 un lunes por la noche para empezar la semana con energía y alegría. No sé, se empieza el martes de otra forma, ¿verdad? Luego puede pasar cualquier cosa en el devenir de la competición, pero nadie le quita a la afición del Atlético de Madrid está última alegría veraniega antes de volver a la rutina y meterse de lleno en el mes de septiembre. Eso sí, todos son conscientes de que el 0-7 de ese equipo del que dicen "nunca quiere atacar" se tiene que hacer todavía más bueno ganando al Sevilla en casa antes del parón.

Lo comentaba ayer en Twitter y lo comparaba con el tenis. Esto es como en duelo en la pista. Ganas ayer 0-7. Break a favor con un juego en limpio. Si ganas al Sevilla en casa afianzas ese break. Si te relajas, susto y vuelta a empezar. De nada serviría llegar al parón con un 0-7 y sin sumar 10 puntos de 12. De nada. El Atlético debe morder el próximo fin de semana como mordía la pasada noche ante un equipo que llevaba cero goles encajados y sumaba dos victorias en dos encuentros. Partido a partido, deben seguir los del Cholo (lo que fastidia esto es maravilloso). Lo demás, humo.

El de ayer es el típico partido del Atlético que no ven o deciden olvidar los que llevan 11 años tragando con Simeone y al primer día malo dicen "lo mal que juega el Atleti del Cholo". Este tipo de partidos no se suelen firmar porque el resultado es escandaloso, pero yo sí he visto muchísimas veces al Atlético jugar como lo hicieron ante el Rayo. Y no solo en 2014, que es a la fecha a la que muchos se remontan. El año pasado en la segunda vuelta Valencia o Sevilla se vieron sobrepasados de igual forma. En la Liga conquistada en 2021 también se vieron partidos espectaculares en una primera vuelta de 50 puntos de 57 en juego. 2021, digo. No 2014. No han pasado 10 años desde la última liga rojiblanca. La cual, por cierto, era la más emocionante jamás vista hasta que la ganó el Atlético y pasó a ser una Liga que sucedió, para muchos, hace eones.

Resultados y goleadas aparte, hay una cosa evidente. Cuando el Atlético es intenso, nadie les tiene que decir que ataquen. Sale solo. Cuando son intensos 90 minutos es de los equipos más vistosos y dinámicos que hay. Da gusto verles jugar, siempre bajo el timón de Griezmann. En Sevilla no fueron intensos y aburrieron. Así de simple. Es la ley que no se puede negociar en el esquema del Cholo. Me da igual si son 4 o 5 atrás. No importa. Lo que debe hacer el Atlético es jugar 90 minutos, 100 o los que sean. A las pruebas me remito.

A todo esto, ¿ahora hay que vender a Morata? Le caen todas las semanas 1000 insultos al chaval y ahí sigue. 3 goles en 3 partidos. También da asistencias. Sigo pensando que no es un 9 tipo el Luis Suárez que te da campeonatos, pero si se le diese confianza y apoyo quizá no jugaría muchas veces como si tuviese un rifle de francotirador apuntando a su cabeza. Guste o no, salvo marcha de última hora, Morata es jugador del Atlético y viendo que Memphis Depay se lesiona mucho más de la cuenta y el club decidió ceder a Samu al Alavés, lo mejor será darle más aplausos que pitos. Si no da goles y números, ok. Si los da, como ahora, silencio y que juegue.

Eso sí, dos cosas para ir terminando. El Atlético ni es campeón de nada con solo tres jornadas jugadas ni se debe esconder que la plantilla, siendo un gran equipo, está cogida con pinzas en varios puestos. Faltan un 5 y un 9. De ahí no me saca nadie. La directiva ha fichado gratis casi todos los refuerzos y sigue con el vender antes de comprar que tanto indigna por lo ingresado años atrás. ¿Puede el Atlético aspirar a todo? No solo puede, debe. ¿Tiene muchas opciones de perder títulos en juego porque vive a base de parches y hay puestos descompensados? También. El 0-7 no debe esconder eso. Ya lo dijo Simeone: "La gente no quiere ser tercera". Pues que no se fiche para serlo.