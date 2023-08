El entendimiento imposible con el único PSOE que hay

Algunos dirigentes del Partido Popular creen que existe un PSOE "bueno", un PSOE con el que es posible entenderse, que defiende la unidad de España, la igualdad entre españoles, la división de poderes y el progreso y bienestar comunes. Se trata de una creencia contumaz con mucho predicamento en los despachos de la calle Génova, pero que nada tiene que ver con la realidad. No hay un PSOE diferente al que encarnan Pedro Sánchez, sus portavoces y sus hombres y mujeres de confianza. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido oportunidad de constatar este miércoles durante, y después de su reunión con su homólogo socialista, qué es el PSOE y cuáles son sus objetivos, que en ningún caso pasan por frenar la deriva separatista y proetarra impresa en el partido.

Tras este proceso de escucha en el que se ha embarcado Feijóo queda más claro que nunca que no hay posibilidad de entendimiento con los socialistas, que éstos nunca van a facilitar pactos que convengan a todos los españoles por muchas cesiones, concesiones y guiños que se les hagan en aras de unos objetivos de unidad e igualdad que no comparten en absoluto. De ahí que no estaría de más que Feijóo optara por escuchar también y de una vez por todas a sus propios votantes y que respetara el mandato electoral inequívoco de construir con Vox una alternativa a Sánchez y a la izquierda.

El giro al centro para atraer al votante de izquierdas es un error de estrategia, de percepción y de análisis por parte de la cúpula popular. El día que en la dirección del PP comprendan que la izquierda mediática y sus votantes no quieren saber nada de la formación conservadora, que odian la caricatura grotesca que se hace del PP y sus líderes en los medios y que lo que tiene que hacer el PP es defender sin complejos el ideario de la derecha y combatir políticamente a sus adversarios como hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ese día se habrá dado un paso de gigante en el objetivo de alcanzar la Moncloa para regenerar la vida política, social y económica de España.

El encuentro entre Feijóo y Sánchez de este miércoles no ha servido de nada, salvo que el dirigente del PP haya asumido de una vez por todas que el entendimiento con el PSOE es imposible, que Sánchez está dispuesto a entregar el futuro de España a los partidos separatistas a cambio de mantenerse cuatro años más en el poder, que España y los españoles no le importan nada y que el actual inquilino de la Moncloa no se rige por los intereses comunes, sino por los suyos y los de su entorno, ya sea en materia de unidad nacional, economía, política internacional o de agenda social. Bajo ese contexto y dadas las circunstancias, el PP debe corregir el rumbo y marcar una agenda de confrontación pura y dura frente a la anti España de Sánchez, Otegui y Puigdemont.