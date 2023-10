La izquierda deshumanizada y el antisemitismo islamista

Lejos de pedir disculpas o, cuanto menos, hacer una rectificación a las nauseabundas declaraciones con las que justificaron o, simplemente, ignoraron la masacre perpetrada por los terroristas de Hamás nada más producirse, la extrema izquierda de nuestro gobierno y de nuestro país sigue instalada en la apología del terrorismo antisemita, negándose a calificar de actos terroristas el deliberado asesinato de civiles perpetrado por Hamás y en condenar a Israel por una inexistente ocupación de Palestina a la que culpan de la muerte de "civiles de ambos bandos".

Nueva y repugnante prueba de que lo suyo, ciertamente, no es ni siquiera la equidistancia entre el único Estado democrático de Oriente Medio (Israel) y una organización terrorista que no tiene por objetivo la creación de un Estado Palestino sino la expulsión o el exterminio de toda población judía en Oriente Medio. Lo constituye la iniciativa de Izquierda Unida de presentar una moción en todos los ayuntamientos de España en los que cuenta con representación para condenar "la guerra de ocupación que ejerce Israel contra Palestina" y la muerte de civiles "por parte de cualquiera de los bandos", sin mencionar de manera directa al reciente ataque terrorista en el que asesinaron a bebés, violaron mujeres y descuartizaron cuerpos, entre otros horrores.

Y es que, por lo visto, a Izquierda Unida no le ha parecido bastante con su comunicado inicial en el que justificaba la masacre terrorista como el "ejercicio del derecho a resistir del pueblo palestino", sino que quiere llevar su nauseabundo relato, repleto de tantas falsedades como de justificaciones del terror islamista, a todos los consistorios de nuestro país.

Eso, por no hablar de no poco medios de comunicación, como La Sexta, que, bajo el nauseabundo titular de "El bulo de los 40 bebes decapitados por Hamás en Kfar Aza" han silenciado que, si no todos ellos fueron, efectivamente, decapitados, es porque muchos de ellos fueron disparados o fueron destripados. Y es que este medio de comunicación trata como fuentes informativas, en pie de igualdad, tanto las informaciones de los periodistas y de los soldados israelíes desplegados en la zona como el relato que, de su propia masacre, hace la organización terrorista que afirma que se ha limitado a "atacar al aparato militar y de seguridad israelí", que es un "objetivo legítimo". Sí, claro. Ahora resultará que los centenares de jóvenes asesinados y heridos en el concierto o las familias asesinadas en sus viviendas eran miembros del "aparato militar" israelí.

Se dirá que, al menos, Pedro Sánchez y el resto de representantes de su gobierno pertenecientes al PSOE sí han condenado categóricamente la masacre. Sin embargo, esa condena de los representantes socialistas no ha ido acompañada de crítica alguna a las formaciones que no lo han hecho, ya sean podemitas o miembros de Sumar. Sánchez se ha mostrado de hecho tan transigente con la falta de condena del terrorismo antisemita de sus socios comunistas como lo está con la falta de condena del terrorismo etarra de sus aliados de Bildu. Lo que sucede es que si Sánchez osara criticar a las formaciones que no han condenado esta masacre con la misma energía que ha criticado a los que han cuestionado la supuesta agresión sexual perpetrada por Rubiales con su pico a la jugadora Jennifer Hermoso, pondría en peligro lo que más estima y que no es otra cosa que su apego a la poltrona.

Así, no es de extrañar que, hasta para informar de que una de las personas víctimas mortales de Hamas es la española Maya Villalobo, el presidente de gobierno haya condenado su "fallecimiento" y no su "asesinato".

Lo que es evidente es que la izquierda de nuestro país no ha podido caer moral y políticamente más bajo, tal y como ha denunciado alguien, tan contraria a nuestra línea editorial, como Pilar Rahola. Y es que pocas muestras, ciertamente, son tan elocuentes de la degradación y deshumanización de nuestra izquierda que su negativa a condenar el terrorismo antisemita.