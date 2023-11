¿Cuál es el secreto de Puigdemont para lograr para sí ventajas económicas, privilegios políticos e inmunidad penal? Debe ser el secreto mejor guardado de Cataluña, porque de saberlo el resto de comunidades autónomas peor tratadas se apresurarían a sacarle los máximos beneficios? ¿O no?

No debe ser tan fácil acceder a esa corte de los milagros de la que sólo Puigdemont posee la contraseña. ¿Qué poder habrá de tener el susodicho para que sólo él y sus cómplices nacionalistas puedan explotarlo con tantas ventajas frente a los que, estando en disposición de hacer lo mismo, las pierden sin rechistar?

Enigma realmente para Cuarto Milenio. Tal como está España, podría tener máxima audiencia. Atribulado por estos temas me puse en contacto con Iker Jiménez para ver si él, tan ducho en materia de misterios inexplicables me diese alguna pista, indicio, una señal del más allá, yo qué sé. Algo que me sacara de la perplejidad.

¡Alma de cántaro!, me dijo directo entre carcajadas y cierto choteo, ¿secreto?, ninguno. ¿Y entonces?, le insistí. ¿Tú sabes lo que es una secta?, me preguntó. Empieza por ahí. Después sigue con la sopa boba, y si aún no alcanzas a descifrar el secreto, piensa en la estupidez humana.

Me fui a casa con la cabeza caliente y los pies fríos. No alcanzaba a descifrar la quisicosa de la nave del misterio. Cuando me desperté, la solución apareció tan nítida como estúpida. ¿Cómo va a ser esa, si de tan evidente, cualquier chiquilicuatre podría descifrarla? ¿Cómo darle crédito si ha pasado desapercibida a todos los diputados socialistas en el Congreso?

Estaba en estas, cuando siento al alcalde socialista de Ágreda, municipio de la provincia de Soria, declarar en Onda Cero las verdades del barquero. En la consulta trampa, votará en contra del pacto de la amnistía porque rompe la solidaridad interterritorial y condonará a Cataluña 15.000 millones de euros de su deuda, mientras que a la España despoblada necesitada de infraestructura básicas en carreteras, autopistas, ferrocarriles, servicios médicos y educativos, se la ignora.

La España vacía y vaciada, la España callada y sumisa, la España empobrecida y olvidada por todos. Escalofríos. En ese paisaje desolado intuí el secreto de Puigdemont. No estaba en él, ni era un secreto. Su ardid estaba al alcance de todos los diputados socialistas que representan a sus respectivas autonomías en el Congreso. Ellos tienen el mismo poder para chantajear a Sánchez que Bildu, ERC , PNV o Puigdemont. Y la misma capacidad para lograr mejoras para los suyos.

¿Acaso por ser de la casa, han de sufrir merma y cargar con la deuda de los derrochones? ¿El grupo socialista de Extremadura con Guillermo Fernández Vara al frente, no puede exigir una red ferroviaria digna para Extremadura como posee Cataluña? Cataluña es la única región que tiene seis estaciones de AVE y conexión con todas sus capitales de provincia. Además de una red viaria ordinaria y cercanías de las más completas de España. ¿No pueden los Fernández Vara y los García Page de turno con todos sus diputados del Congreso amenazar a Sánchez con la abstención para lograr sus fines, como lo hace Puigdemont para lograr los suyos? ¿O para impedir el saqueo de los separatistas? ¿Acaso sus votos socialistas no pueden impedir la investidura? Añadan al resto de comunidades con agravios.

El secreto no está en Puigdemont, ni en ninguno de los enemigos de España. Ni siquiera es un secreto. Sólo es una anomalía democrática, la de quienes han confundido el partido con una secta, la lealtad con la sumisión y la discrepancia con la traición. Simulan desconocer que la supuesta desobediencia al partido no es una traición a éste, sino a los ciudadanos que representan y engañaron. Simulan los daños al Estado de Derecho y a la nación entera que su cobardía permite.

Ese patriotismo de partido por encima del patriotismo debido a la patria común, permite la condonación del 20% de la deuda a Cataluña contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 15.000 millones de euros de un total acumulado de 71.852. La que más deuda arrastra, frente a Madrid que no contrajo ninguna. Aunque la deuda general de Cataluña es de 85.456 millones de euros. En el mejor de los casos, si aplicaran el mismos porcentaje de condonación del 20% al resto de comunidades, la descompensación sería sangrante, ya que la deuda de Cataluña representa el 40% del conjunto sumado de comunidades autónomas. Lo que implicaría tratar mejor a la más derrochona, que a las comunidades más austeras. Sin contar con que parte de ese dinero despilfarrado fue a financiar el procés separatista e internacionalizar el conflicto (como dicen ellos).

Señores Diputados socialistas de comunidades españolas despobladas, olvidadas, maltratadas, despierten, emulen por un día al Alcalde de Móstoles y voten por patriotismo constitucional, y no de partido, contra la investidura del impostor, que maltrata económicamente a sus comunidades, y nos humilla a todos los españoles. Nunca fue tan fácil neutralizar a un golpista de guante blanco, y sin embargo tan difícil convencer a los socialistas que lo tenían en su mano.

PD: El Acta de Diputado es nominal. No pertenece al partido, sino a la persona. Y es libre, completamente libre para utilizarla según su conciencia. El partido no puede hacer nada, absolutamente nada contra ese derecho. Sólo multar. Pero esto es otra antigualla de la partitocracia a todas luces ilegal. Una antigualla que habría de perseguirse por ley.

Votar en conciencia no tiene nada que ver con vender el voto al mejor postor. En todo caso, esto último es lo que está haciendo Pedro Sánchez con el suyo y con el de todo el partido.