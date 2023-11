El progresismo ha cumplido

Quiero pensar que la mayoría de los lectores, ante este título, se han dicho: "¿Cumplido con quien?". La respuesta no puede ser más sencilla: con los suyos, naturalmente. Aunque la repregunta, está servida: "¿Y, quiénes son los suyos?".

No, no los que les votaron, pues muchos de aquellos no han tenido recato en renegar del sanchismo, precisamente, porque son socialistas como partido de elevados principios, históricamente acreditados. Baste por ello decir que, los suyos son esos, los suyos; los del pesebre.

Aspiraban a socavar los cimientos de la sociedad, destruyendo los valores históricos que la conformaron. El matrimonio, ya no es matrimonio, ni la familia es familia. Los padres pasaron por ser amigos de los hijos, pero hoy, ni eso.

Querían acceder a los altos cuerpos de la Administración, pero sin esfuerzo, así que, fuera oposiciones y establezcamos la contratación ad libitum; las oposiciones eran prácticas capitalistas. Sólo la ignorancia contumaz, es capaz de confundir riqueza con conocimiento.

Pretendían acabar con los ricos, y su afán fue tan desmedido que, consiguieron multiplicar los pobres, convirtiéndoles, además, en más pobres. Como su ignorancia es universal, no conocían un viejo principio distributivo, que dice: "las rentas se redistribuyen mejor cuando crecen que mediante políticas redistributivas".

A finales del pasado octubre, publicaba yo un artículo, en este mismo periódico, en el que, frente al triunfalismo hipócrita del gobierno, daba a conocer, según datos de EUROSTAT, que la renta por habitante en España, en 2021, en términos de poder de compra, era inferior en 1.361 euros a la del año 2019; de ahí, el lógico malestar del pueblo.

Pues bien –siguiendo en EUROSTAT– el empobrecimiento de España no es una anécdota. Llamando 100 al PIB medio por cabeza, en términos de poder de compra, de los 27 países de la UE, España, en 2022, alcanza los 85. Es decir, menos que Estonia (87), menos que Lituania (89), menos que la República Checa (91), menos que Eslovenia (92) …

No estamos hablando del pelotón de los torpes, sino del pelotón de los pobres. Es más, el año 2017, gobernando el presidente Rajoy, España alcanzó un valor de 93, mientras que en 2018 gobernado desde junio por Sánchez, ya disminuyó a 91, que se convertiría en 83 para 2020 y 2021, terminando en 85 para 2022, como hemos indicado.

En conclusión, que, si España tenía 14 países de la UE más pobres en 2011, sólo 9 de aquellos países, son más pobres que nosotros en 2022. Sí; el progresismo sanchista ha empobrecido a España en ocho puntos porcentuales sobre la media europea; contrariamente, otros – salvo nueve – mejoraron y nos adelantaron por el camino.

Llegado a este punto, me pregunto: ¿por qué le llaman progresismo y no regresismo? Piensen en la República de Irlanda que, con su liberalismo económico, alcanzaba 131 puntos, en el año 2011, que se convertirían en 233 puntos en 2022; el segundo mayor PIB por habitante de la UE, sólo por detrás de Luxemburgo.

Eso es gobernar, distinguiendo lo importante de lo accesorio, y progresando sin progresismo.