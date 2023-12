Margarita, aliada fiable… de los hutíes

A Margarita Robles le gusta fingirse ministra de Defensa de un gobierno del reino de España y no lo que verdaderamente es, el disfraz de seriedad bajo el que se esconde el gobierno de indocumentados al que pertenece. Quiere hacernos creer que su presencia sirve para que, al menos en su ámbito, las cosas se hagan con un mínimo de ecuanimidad. No es así. Y, si no lo sabía, hoy lo ha aprendido.

Estados Unidos se propone armar una coalición que proteja la navegación internacional de los ataques de los rebeldes hutíes que operan en Yemen a órdenes de Irán, que es quien les proporciona las armas con las que llevar a cabo sus ataques en el mar Rojo. Cuando Lloyd Austin, secretario de Defensa de la república estadounidense, anunció que España formaría parte de esa coalición junto a Italia, Reino Unido, Países Bajos o Noruega no se lo inventó. Fue con toda seguridad porque habló con la ministra y la muy tonta se creyó lo que su cartera dice que es y contestó que por supuesto, que España estaría orgullosa de ayudar a proteger el comercio internacional junto con sus aliados. El mismo Núñez Feijóo, que todavía no se ha percatado bien de la clase de sujeto que tiene enfrente, dio por sentado que sería así y apoyó nuestra participación, quejándose tan sólo de que no se diera cuenta de ella a las Cortes.

Naturalmente, cuando Margarita Robles le contó al doncel de La Moncloa que bajo su mandato España iba a estar por una vez y sin que sirviera de precedente a la altura de nuestros compromisos internacionales, le dijo que nanay de la China y que de eso nada monada. Los hutíes hacen lo que hacen para obligar a Occidente a presionar a Israel para que deje entrar en Gaza toda la ayuda humanitaria que sea necesaria y eso es algo que nuestro Gobierno asume como propio y por lo tanto no seremos nosotros quienes frustremos tan alta aspiración.

La escapatoria que han encontrado los artistas de La Moncloa es que España sólo participará en una operación decidida por la OTAN o por la Unión Europea. Saben que no hay peligro porque ni la OTAN ni la operación Atalanta ordenada en su día por la UE para combatir la piratería somalí tienen nada que ver con esto. Así que Sánchez puede estar tranquilo de que sus aliados, los hutíes yemenís, los terroristas de Hamás y los ayatolás iraníes no tienen peligro de que los españoles entorpezcamos de ningún modo sus humanitarios propósitos.

Éste es nuestro presidente del Gobierno. Éste es nuestro Gobierno. Y estas son las políticas y los alineamientos que ambos eligen. Incluida Margarita Robles. Ya no se trata de cuestiones de política territorial, ni siquiera de ataques a la separación de poderes. Se trata de nuestra política de Defensa, ésa que se supone que gracias a Dios depende de la recta Margarita Robles. Ni la excusa de conservar una política de Defensa seria le vale ya para seguir siendo ministra de este Gobierno alineado con todos los enemigos de España, los de dentro y los de fuera. Y luego se le llenará la boca diciendo que España es un aliado fiable. Sí, sobre todo cuando gobierna el PSOE y ella es la responsable de Defensa.