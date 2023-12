Sánchez desprestigia a Puigdemont

El proscrito del maletero debería empezar a tener cuidado con las autoridades con las que se reúne porque, de seguir con su actual falta de criterio, en Europa acabarán pensando que es el tonto del bote con coche oficial.

Sus negociaciones con los socialistas para la investidura se han llevado con cierta reserva, evitando en todo momento salir en la misma foto que Pedro Sánchez, el personaje más tóxico de la política española y, desde que se fue a Israel a promover la yihad, también de la parte occidental del continente europeo. Las fotos en Bruselas con el responsable de organización del PSOE (¿Puede haber algo más triste en este mundo que ser el número 3 de Sánchez? Pregunto), debajo de una foto alegórica del referéndum falluto del 1-O, cumplieron la misión de institucionalizar esos encuentros, como si Santos Cerdán fuera el enviado oficial de la España sanchista y Puigdemont el presidente de la republiqueta catalana; o sea, de igual a igual. Otra foto para la pequeña historia del independentismo de Cataluña, que jalona su trayectoria reciente con un puñado de escenas manipuladas y presuntas heroicidades, a cual más risible.

Pero ahora Sánchez quiere reunirse con Puigdemont. Y no solo con él; también con Junqueras, que a ver qué culpa tiene el orondo expresidiario. Y no solo una vez, sino varias; bastantes, muchas. En fin, todas las que Sánchez considere necesario, a través de un calendario que se fijará de acuerdo con las necesidades políticas del momento. Esto ya no es Santos Cerdán debajo de la foto de una urna tuneada a partir de un cachumbo para la ropa. Esto es mucho más serio. Es Sánchez en toda su sanchidad fotografiándose con los dos líderes separatistas y su típica media sonrisa mientras evalúa a cuál de los dos va a engañar en primer lugar. Miguel Roca (i Junyent) salía una vez de la iglesia y alguien dijo "por ahí viene Roca, de engañar a Dios". Pues Sánchez igual, pero él estafa a sus interlocutores de dos en dos, que el convergente era solo el delegado de un partido nacionalista bisagra y Pedro el presidente de la Nación con un talento especial para cabronizarlo todo.

¿Por qué actúa Sánchez de esa manera? Pues porque puede hacerlo. Él sabe bien que después de indultar a los golpistas catalanes sacó un millón de votos más que en las anteriores elecciones. Con semejante aval y la oposición haciendo el cabra ¿Cómo no va a atreverse a hacerse fotos con Junqueras y Puigdemont?