Inmigración, carnaza para el nacionalismo

Ayer el nacionalismo más retrógrado logró de Pedro Sánchez las competencias de inmigración para Cataluña. Un viejo sueño racista que alcanzó sus primeros logros con el "Pacte Nacional per a la Immigració", aprobado por el Parlament de Catalunya en 2008.

Conocí bien las intenciones de dicho Pacto, formé parte de su ponencia parlamentaria. Ya entonces pretendieron arrebatar al Estado las competencias y recursos para controlar la inmigración. Lograron meter sus sucias intenciones en la gestión, pero no lograron conseguir sus competencias. Ahora Pedro Sánchez, sin más criterio que su ambición personal, las ha cedido. No sé si es peor su desvergüenza o su ignorancia. Aún no se ha enterado que el nacionalismo catalán, antes que ninguna otra cosa, persigue colonizar emociones y mentes de generaciones enteras. El resto caerá como fruta madura. Así llevan siglo y medio. Es la esencia del pujolismo. Y Pedro en sus bisuterías.

No se equivoquen tampoco los periodistas de gatillo fácil. No es simple racismo contra el mundo musulmán al modo y manera de Marta Ferrusola o de la alcaldesa de Ripoll de Aliança Catalana, Silvia Orriols, que son más xenófobas que "Torrente 1714, el Brazo Tonto de la ley". Existe ese racismo, por supuesto; pero hay otro más mezquino, el esclavista; la pretensión de adueñarse de sus emociones, de colonizar sus mentes. El mismo programa diseñado por la Escola catalana en lengua i continguts y aplicado a los niños castellanohablantes desde 1980. Ya que la natalidad catalana se desploma, incorporemos para la causa nacional niños ajenos. Todo muy progresista.

Dicho de otro modo, no sólo pretenden poner fronteras frente a la inmigración indeseada; lo suyo es mucho más ladino, es rechazar a la inmigración no asimilable lingüística y culturalmente (la hispanoamericana), y aprovechar a la inmigración no hispana para modularla cultural, nacional y lingüísticamente. La consideran carnaza más moldeable por no tener cercanía con la cultura y la lengua españolas.

Ya que la tasa de natalidad catalana ha caído en picado, es preciso formatear a la inmigrada a su ideal nacionalista. De ahí el mimo y las ayudas oficiales a la inmigración musulmana frente a la hispanoamericana. Su mentalidad colonizadora nace de la caída irreversible de la natalidad aborigen. Lo expuso explícitamente el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña de ERC, Carod Rovira:

La inmigración, más que un problema puede ser una oportunidad: la nuestra. (...) Si los nuevos catalanes no se integran a la nación catalana, cívica y plural, lo harán a otra nación, con otro modelo de convivencia que, hasta ahora, nunca ha sido ni cívico ni plural. Si la nueva inmigración está con nosotros, el futuro será nuestro. Si no es así, no habrá para nosotros un futuro como pueblo. (C. Rovira, 27/04/2005. L’Audotori de Barcelona).

Les dejo el artículo de 2008, Pacto nacional por la inmigración, donde explico las intenciones, sus raíces y las consecuencias de la cesión de las competencias sobre inmigración para cerrar el círculo que ayer completó Pedro Sánchez. Es que repetir como Sísifo lo que ya hemos vivido y escrito es descorazonador.

Ahora se podrá entender mejor la tragedia vivida en Cataluña bajo el nacionalismo. Se ha trasladado con todas sus miserias a la política española, al resto de España. "España me importa un comino". Una sola frase lo dice todo. La soltó la diputada de ERC, Montserrat Bassa en el Congreso de los diputados en la legislatura pasada. Ahora nos la refriega una y otra vez con soberbia supremacista, la portavoz de JuntsXCat, Miriam Noguera, y su patrón diseña su propia amnistía. ¡Qué desastre! Al menos Pablo Escobar tuvo que pagarse la cárcel donde le encerraron. Ganas de soltar: "Lloren como ciudadanos pasivos lo que no han sabido defender como españoles soberanos".