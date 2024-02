Cacería General al Poder Judicial

Avanza el año revolucionario de 2024 con una declaración sin tapujos de presidente perdedor en defensa de los prófugos y expresidiarios que le permiten, de momento, seguir en el poder, no gobernar:

Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley y o estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.