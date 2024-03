¿Se puede ser más pijo que Urtasun?

El ministro Urtasun, que no es más pijo solo porque no entrena, acaba de comprometerse a apoyar las "reivindicaciones históricas" de los dueños de las galerías de arte, un colectivo que al parecer anda ahora en lucha. En concreto, Urtasun se ha mostrado muy sensible a la demanda social de que los clientes que acuden a ellos con el propósito de invertir en arte contemporáneo no tengan que seguir sufriendo en sus carnes el IVA del 21%, que a día de hoy, para escándalo general, todavía grava la adquisición de un Tapiès o un Barceló por cualquier ciudadano corriente.

Y es que una cosa es que los curritos de UGT o de Comisiones deban pagar de nuevo un IVA del 21% en el recibo mensual de la luz, recargo lógico y necesario a fin de sostener de modo solidario entre todos los servicios públicos del Estado del bienestar, y otra muy distinta que un gobierno de izquierdas, el más progresista de la etapa democrática, persiga fiscalmente a los miembros de la clase obrera con sensibilidad plástica que destinan sus ahorrillos a adquirir lienzos originales de arte internacional de vanguardia en las galerías madrileñas del barrio de Salamanca. A ese respecto, lo único que hace el ministro es recoger un clamor general.

Al punto de que cuando, el lunes pasado, partí de Vilanova de Arousa con rumbo a Barcelona tuve ocasión de ver una muy concurrida manifestación de mariscadoras de la ría que portaban grandes pancartas exigiendo la inmediata reducción de los tributos abusivos que recaen sobre la compra-venta de arte moderno. Y a mi llegada al País Petit, lo mismo: asambleas populares de votantes de Sumar en Hospitalet, en Cornellà y en Santa Coloma de Gramanet para impulsar una agenda de movilizaciones en demanda de menos impuestos para los compañeros y las compañeras de las galerías de arte. Oye, yo mismo ya tenía previsto comprar un Matisse con lo que me saco de las columnas, pero ahora voy a esperar a que nos arregle lo del expolio con el IVA. Hay que joderse.