Ayuso y su misteriosa inmunidad a la criptonita

El pasado miércoles, en una de esas sesiones parlamentarias en las que la oposición pregunta al Gobierno y este responde insultando a la oposición, el presidente Sánchez replicaba al señor Feijóo y le exigía que hiciera dimitir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Insatisfecho con la provocación y ante el desconcierto de propios y extraños, le vuelve a recordar que se hizo una foto con un contrabandista de tabaco. Acusándolo de mantener una relación de "estrecha amistad con un capo del narcotráfico". La foto es de 1995, va para 30 años. El presidente ha entrado en bucle. El argumentario socialista se ha quedado encasquillado en los familiares, ahora también la pareja de Díaz Ayuso, y la foto de Feijóo. Se agotan las patrañas y de poco sirven esas decenas de asesores a los que no les llega la camisa al cuerpo cuando el horizonte se pone panza de burra.

La vicepresidenta Montero hace muecas celebrando las ocurrencias del jefe. La también vicesecretaria general socialista cada día se da más un aire a alguno de los personajes que Francisco de Goya dibujó en Los Caprichos. Hasta la muerte lleva por título el número 55…

Junto a la sandunguera María Jesús, una mustia Yolanda Díaz escucha con la mirada ausente. Cuando el presidente menciona al contrabandista se lleva la mano izquierda a la frente e inclina ligeramente la cabeza. Es como si quisiera que el gesto pasase desapercibido, menos para quien lo tiene que percibir. Abatida, parece murmurar: "Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz". [Evangelio según san Marcos 14, 32-36]. Quizá advirtió cómo la mirada de Ione Belarra, cosquilleaba burlona en su nuca. "Preocupante deriva de una legislatura en la que el Gobierno no gobierna ni consigue estabilidad del bloque democrático", tuiteaba la líder podemita.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hurgó en la herida: "señora Díaz, ningún Ministerio de Sumar está metido en la trama, le pido que se aparte, no mantenga el silencio cómplice". Y la vicepresidenta se apartó, a su manera: "No voy a contribuir a este espectáculo. Le digo también que los aforamientos y los indultos por corrupción en España se tienen que acabar" y, no contenta con la chufla que provocó esta afirmación, le reprochó al señor Tellado ["¿se acuerda usted?"] el indulto al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que firmó Zapatero en 2011. Dicho lo cual se sentó muy digna. Está comprobando "lo profunda que es la amargura del pecado".

La dirigente comunista es un activo amortizado. Los resultados de las elecciones gallegas fueron la puntilla a su ya menguado crédito. Sumar no pasa de entelequia, una "marca estatal". En las reuniones preparatorias de la 1ª Asamblea que la formación celebrará el 23 de marzo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, reafirmó que su compromiso con Sumar es para "cambiar España", pero advirtió que en Madrid mandan ellos. Igual mensaje dejó la diputada de Compromís, Águeda Micó, en el Congreso: no forman parte a nivel orgánico del partido y su relación con Sumar es de bilateralidad. Los Comunes van por libre y acusan al PSC de tumbar los presupuestos de la Generalitat y al PSOE de retirar los presupuestos del 2024. "Eso es lo que ha ocurrido. Ha sido una decisión unilateral del PSOE, no del gobierno", afirmaba el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Por su parte, los intoxicadores de la Moncloa señalan a Yolanda como la responsable por no meter en cintura a los Comunes y provocar el anticipo electoral catalán. "Esto con Pablo Iglesias no pasaba", añaden los más viperinos. Sin Presupuestos, con una legislatura en la que el Gobierno no gobierna, ¿cuánto pueden aguantar?

Iñigo Errejón no aplaude al presidente del Gobierno; tampoco lo hace Enrique Santiago, secretario general del PCE. Algo pasa entre los socios del frente popular. Es pesada la carga de compartir en silencio la corrupción socialista y saben que esto no ha hecho más que empezar.

Así las cosas, qué harán cuando el juez instructor del caso Koldo, el titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia, eleve al Tribunal Supremo su Exposición Razonada y pida suplicatorios para aforados, en su mayoría socialistas. ¿Acusarán al juez Ismael Moreno de prevaricador?

Mientras, las palmeras de Sánchez en su campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, compiten con esas "compañeras" que describe Wenceslao Fernández Flórez en El terror rojo: "La capacidad para el mal en ellas es incalculable; para el mal a sangre fría, refinado en los pormenores, sin piedad, satisfecho con el sufrimiento ajeno".

Malajes que nada pueden contra una superheroína madrileña con superpoderes tabernarios que la protegen contra la criptonita del "Eje del Mal". ¿Para cuándo una serie de Marvel con ella de prota?