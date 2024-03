Aragonès en Madrid: Rufián a su lado, un "gentleman"

El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, ha viajado a Madrid para insultar a todos los españoles desde la capital de España. Antes del procés los políticos catalanes iban a Madrid a hacer negocios y a hacer amigos. Recibían en grandes hoteles. Duran Lleida, por ejemplo, tenía fama de ser el mejor cliente del Palace. Eran otra cosa. Los políticos catalanes, no los hoteles. A Aragonès en Cataluña le toman por el pito del sereno, le llaman "nen barbut" y "llaverito", pero pisa territorio Ayuso y se crece, se pone farolero, chulito, milhombres. Pues no va y dice que cuando Cataluña recaude el 100% de todos los impuestos destinará una parte del dinero a un fondo de "reequilibrio territorial", pero de manera limitada, por un tiempo que no ha especificado y a cambio de que Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha reduzcan su deuda y mejoren su productividad y competitividad.

Ahí va Aragonès dando clases de austeridad como un eurócrata en el Partenón. La cuestión es que el presidente regional de Cataluña ha presentado en Madrid su propuesta de financiación "singular" para su región, que consiste en que la Generalidad se lo queda todo y luego ya si eso decide cuánto le da al Estado para que pague los servicios comunes más la caridad para el sur de Despeñaperros. El separatismo no sale de los apriorismos pujolistas sobre el hombre andaluz, pero al que parece que le falta un hervor es a Aragonès.

El hombre preside una catástrofe, todo lo que toca es una catástrofe y es más que probable que su adelanto electoral acabe en una catástrofe general. Pero ahí está, chuleando al personal con los típicos mantras separatas. ¿Que el concierto económico vasco para Cataluña no es posible? Lo mismo decían de la amnistía, replica el muñeco diabólico. ¿Que el referéndum no cabe en la Constitución? Lo mismo decían de la amnistía. Y así todo el rato. Un caso.

Todavía no han trincado los separatistas la recaudación integral de los tributos (que es cosa hecha, eso es verdad) y ya están faltando. Los de la Generalidad de Cataluña, la comunidad más endeudada de España, casi noventa mil millones de euros del ala, un pozo sin fondo, el mayor agujero negro del Estado autonómico. Y su president pavoneándose en el foro, diciendo que la solidaridad tiene un límite, que las comunidades "pobres" tienen que hacer ajustes, que el Estado tiene que adelgazar... El presidente del Govern de las "embajadetas", al que se le han condonado 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica y el que exige a las demás regiones de España el pago a Cataluña de una supuesta "deuda histórica". Tal cual, una mala imitación de Puigdemont. Aragonès. Rufián a su lado es un encanto.