Radio Televisión Sanchista

Es cierto que todos los gobiernos tratan de poner los medios de comunicación a su servicio, pero ninguno lo ha hecho con tanto descaro como los del PSOE, en general, y los de Pedro Sánchez, muy en particular. Buen ejemplo de ello es el terremoto que se ha organizado en RTVE, inicialmente originado por las presiones de Moncloa para que se fichara al presentador David Broncano con el objetivo de competir con El Hormiguero para mitigar la critica al Gobierno de Pablo Motos, que ha acabado con la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina del ente publico y su sustitución por la aguerrida militante socialista Concepción Cascajosa.

Aun cuando RTVE, bajo la presidencia de Elena Sánchez —propuesta en su día por el PSOE— ya ha destilado un evidente sectarismo socialista, así como un claro favoritismo por las productoras relacionadas con el Grupo Prisa, y aun cuando ella también era proclive a la contratación de Broncano para competir con los medios independientes, el gobierno de Sánchez ha querido poner más carne en el asador de la propaganda sustituyéndola por una militante socialista que no sólo no comparte las objeciones económicas de Elena Sánchez relativas a la duración y el coste del contrato de Broncano, sino que además no ha tenido reparo alguno en reconocer que su militancia en el PSOE "forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas", tal y como la propia Cascajosa afirmó en febrero de 2021 al ser nombrada consejera del ente público.

En este sentido, y teniendo en cuenta la cacareada "independencia" que todos los políticos dicen que debe imperar en los medios de comunicación públicos, no hay que extrañarse del demoledor informe que hizo en su día el llamado "comité de expertos" de Cascajosa en donde se señalaba que tenia "un proyecto sin estructurar, sin incluir modelo económico, ni estructura empresarial. Con generalidades en otros apartados, aunque se preocupa de incluir la perspectiva de género".

Y es que, como ahora se ha comprobado, mientras Elena Sánchez era partidaria de un contrato con Broncano y las productoras de El Terrat y Encofrados Encofrasa por un año, ligado a la audiencia, con posibilidad de renovación, Cascajosa no parece tener el menor reparo, al igual que el gobierno socialista, a la hora de que se firme un contrato cerrado de tres años, con un coste total de 42 millones de euros.

Eso, sin olvidar la incrementada ayuda a las productoras de el Grupo Prisa como Lacoproductora que se ha convertido en una de las más beneficiadas por los contratos del ente público, cerca de una veintena desde 2018 por valor de más de 30 millones de euros.

En conclusión: poco importa la independencia de los medios de comunicación públicos y el dinero de los contribuyentes cuando de lo que se trata es de hacer propaganda al servicio del gobierno.