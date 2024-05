El PSC es la nueva CiU

Antes de ponerme con los tres párrafos de hoy, he dado una vuelta por la zona del Arco del Triunfo de Barcelona. Y de nuevo he constatado lo mismo que cada vez que vuelvo a mi ciudad: lo infrecuente que resulta escuchar conversaciones por la calle en algún idioma español, ya sea en catalán o en la variante del castellano propia de la Península Ibérica. La transformación demográfica que está sufriendo Barcelona desde la última década —y con ella Cataluña toda— es asombrosa. Al punto de que la capital, que ya no era una ciudad catalana desde más o menos el cambio de centuria, bien pronto dejará también de poder ser reconocible como una urbe española.

Tan es así que voy a verme obligado a modificar mi propia teoría personal al respecto. Ya saben, esa de que Cataluña constituye en realidad una mezcla entre Bélgica y Andorra. Y es que, aunque sigue pareciéndose bastante a Bélgica (dos naciones distintas que comparten un mismo territorio), cada día que pasa se asemeja más y más a Andorra. En Andorra, como es sabido, los de abajo —los pobres, para entendernos— no tienen derecho a votar, al tratarse de extranjeros. Y en Cataluña ocurre ahora exactamente lo mismo. La clase obrera catalana era de la CNT en los años 30; del PSUC y del PSOE en los 80; y de Pakistán, Marruecos, Ecuador o Bolivia en 2024. O sea, que tampoco aquí pueden votar.

Visto desde otro ángulo: grosso modo, casi todos los que poseen derecho legal al sufragio en la demarcación forman parte de la clase media (el casi sólo excluye a las clases altas, en torno a un 10% del censo). Así las cosas, resulta que el PSC, tradicional partido de los castellanohablantes del conurbano barcelonés, ha sido el grupo más votado esta vez por todos los estratos de renta correspondientes a la clase media. Sólo entre los de muy arriba, esos del 10%, se impuso Junts per Catalunya. No había pasado algo parecido nunca antes. Jamás. Sociológicamente, el PSC de Illa ya es la nueva CiU.