El Partido Popular y el SMI

El 19 de enero de 1963 yo todavía no estaba demasiado politizado, entre otras razones porque aún llevaba pañales. Así que no me enteré de que el entonces ministro de Trabajo, Jesús Romero Gorría, acababa de establecer la figura del salario mínimo en España. Romero lo fijó en 60 pesetas diarias, 1.800 al mes. Y cuando un periodista espabilado le espetó que muchas empresas no podrían pagarlo, el ministro, lacónico y pedagógico, respondió: "A España no le interesan las empresas que no puedan pagar ni 60 pesetas". Tenía razón. Por cierto, aquel SMI franquista de 1963 equivalía a unos 1.400 euros de hoy (el economista Miquel Puig ha hecho el cálculo).

España dejó de contar con un salario mínimo decente cuando los ejecutivos socialistas de Felipe González renunciaron a actualizarlo con la inflación hasta convertirlo en poco menos que calderilla. Pero ahora, tantos años después, el SMI vuelve a ser eso, un salario de verdad, no una propina. Y los salarios de verdad pueden y deben ser gravados con impuestos. Los pijos y las pijas, tanto los de derechas como los de izquierdas, desconocen, porque nunca lo han experimentado en primera persona, que la principal necesidad de los trabajadores no es el pan sino la dignidad. Y contribuir con impuestos al sostenimiento del Estado forma parte de la dignidad básica asociada a la condición de ciudadano.

El Partido Popular y la izquierda pija están incurriendo en un populismo barato y oportunista con la cuestión del SMI; pero, sobre todo, peligroso. Peligroso porque España, su modelo productivo, se caracteriza por crear demasiados empleos con salarios en el entorno del SMI (a día de hoy, suman ya más de tres millones). Y esos empleos los ocupan en gran medida extranjeros. ¿Es consciente el Partido Popular de la dinamita política que supondría crear ahora una casta laboral formada por varios millones de asalariados extranjeros que estuviesen liberados por ley del deber de pagar impuestos directos? ¿Para qué usan la cabeza los asesores económicos de Feijóo? ¿O acaso desean en secreto que Vox gane las elecciones?